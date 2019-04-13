"Глаза красивые": чувственная Тина Кароль соблазнила пикантным декольте

Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно похвасталась своим огородом, взволновала своих поклонников новым фото. Данный снимок певица выставила на своей странице в Instagram.

На новой фотографии Тина Кароль сидит в платье с глубоким декольте, на которое она накинула пальто.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Подписчики певицы оценили ее фото и оставили множество восторженных комментариев. Вот одни из них.

"Глаза красивые";

"Я пытаюсь смотреть в глаза!";

"Ты знала, что ты лучшая?";

"Ты - моя вечность, твой знак - бесконечность";

"Мисс скромность";

"Тина, не убивай больше фотками (продолжай) спасибо";

"Тина, можно вас забрать и никому не отдавать?" ;

"Куда смотреть?";

"Твои родинки что-то невероятное";

"Эстетичная девочка";

"Тина, что за секс";

"Классная грудь";

"Очень красивая";

"Само совершенство";

"Красотка. Сочетание элегантности и эпатажа";

"Оу, какая милашка";

"Эстетичность в каждом движении";

"Такой уже котик";

"Сладкая".

Напомним, что Тина Кароль пленила нежным образом на Голосе країни 9. Певицу назвали украинской Барби.

Ранее сообщалось о том, что украинский певец сделал неожиданное признание Тине Кароль.