"Глаза красивые": чувственная Тина Кароль соблазнила пикантным декольте

Тина Кароль порадовала своих подписчиков новой фотографией
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно похвасталась своим огородом, взволновала своих поклонников новым фото. Данный снимок певица выставила на своей странице в Instagram.
На новой фотографии Тина Кароль сидит в платье с глубоким декольте, на которое она накинула пальто.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Подписчики певицы оценили ее фото и оставили множество восторженных комментариев. Вот одни из них.
Напомним, что Тина Кароль пленила нежным образом на Голосе країни 9. Певицу назвали украинской Барби.
Ранее сообщалось о том, что украинский певец сделал неожиданное признание Тине Кароль.