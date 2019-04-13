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"Глаза красивые": чувственная Тина Кароль соблазнила пикантным декольте


Тина Кароль порадовала своих подписчиков новой фотографией

Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно похвасталась своим огородом, взволновала своих поклонников новым фото. Данный снимок певица выставила на своей странице в Instagram.

На новой фотографии Тина Кароль сидит в платье с глубоким декольте, на которое она накинула пальто.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Подписчики певицы оценили ее фото и оставили множество восторженных комментариев. Вот одни из них.

  • "Глаза красивые";
  • "Я пытаюсь смотреть в глаза!";
  • "Ты знала, что ты лучшая?";
  • "Ты - моя вечность, твой знак - бесконечность";
  • "Мисс скромность";
  • "Тина, не убивай больше фотками (продолжай) спасибо";
  • "Тина, можно вас забрать и никому не отдавать?" ;
  • "Куда смотреть?";
  • "Твои родинки что-то невероятное";
  • "Эстетичная девочка";
  • "Тина, что за секс";
  • "Классная грудь";
  • "Очень красивая";
  • "Само совершенство";
  • "Красотка. Сочетание элегантности и эпатажа";
  • "Оу, какая милашка";
  • "Эстетичность в каждом движении";
  • "Такой уже котик";
  • "Сладкая".

Напомним, что Тина Кароль пленила нежным образом на Голосе країни 9. Певицу назвали украинской Барби.

Ранее сообщалось о том, что украинский певец сделал неожиданное признание Тине Кароль.

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