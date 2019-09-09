Глаз не отвести! Тина Кароль обнажила роскошный бюст в откровенном наряде на "Танцах со звездами 2019"

Тина Кароль, которая сейчас совмещает карьеру певицы и ведущей проекта "Танцев со звездами 2019", из эфира в эфир поражает умопомрачительными нарядами. Например, во втором выпуске шоу она появилась в платье с экстремальный декольте и прозрачной сетчатой юбкой, расшитой крупными зеркальными пайетками. Уже в это воскресенье, 8 сентября, она вскружила голову не менее роскошным и пикантным нарядом.

Поп-дива покорила шикарным кружевным платьем в пол с длинным шлейфом, в точности повторяющей плавные изгибы ее фигуры. Экстремальный вырез до талии подчеркнул линию декольте, позволив полбоваться шикарный бюстом певицы.

Свой образ Тина дополнила оригинальными аксессуарами в национальном стиле. Изящным браслетом с будто вышитым цветочным узором в украинском стиле, кольцом с этническим узором и небольшими елегантными сережками, которые идельно довершили комплект. В макияже Тина традиционно отдала предпочтение акценту на алые губы.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники пришли в восторг от фотосессии звезды. Они немогли отвести глаз от своей роскошной любимицы.

Тиночка украдкой показала всю красоту

Красотища какая

Тіночка, Ви красуня!

Неперевершена

Опана, новая форма ногтей

Потрясающая

Вот как можно быть такой классной?

Просто нечего сказать и написать. Тина Кароль, вы - бомба замедленного действия

Тіна , яка Ви прекрасна і жіночна

Така вишукана, така гарна

Wawwwww просто шикарна и изысканная

Глаз не отвести, всегда вне всяких похвал, совершенство во всем. Наша Тина лучшая

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Ранее Тина Кароль покорила нежным образом в платье на тонких бретелях в бельевом стиле.