Главный мамин поклонник: Джамала умилила фото с подросшим сыночком

Украинская певица Джамала, которая недавно показала нежные фото с мужем и сыном в осеннем лесу, выставила новые фотографии с подросшим сыном на своей странице в Instagram.

На фото Джамала сидит вместе с сыном на полу. На них надеты синие джинсы и белые свитшоты. Певица выставила целую серию снимков со своим ребенком.

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Опять появился повод пересмотреть свои винилы, ведь приехала пластинка-обновления коллекции", - подписала фото артистка.

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Новые кадры вызвали бурные эмоции у поклонников певицы. Вот некоторые из них.

Хорошие, улыбка у мамы невероятная!

Красота, просто обожаю ваc;

Вы были в детстве красивее;

Красивые!!! Такие добрые глаза могут быть только у счастливых, любящих людей!!! Глаза! Зеркало Души!! У Вашей семьи, Джа, свет! Любовь! Божья благодать! С любовью к Вам!

Мои хорошенькие;

С одной стороны, мне очень интересно наблюдать за Вашим малышом. Он такой классный, а с другой стороны-хочу вам посоветовать меньше показывать Эмира. Много злых, завистливых и мерзких людей;

Как мило;

Милашечки.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Джамала на праздничном концерте поразила откровенным нарядом. Певица "зажгла" на сцене и устроила поклонникам настоящий праздник по случаю юбилея своего творчества.