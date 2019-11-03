Главный мамин поклонник: Джамала умилила фото с подросшим сыночком

Певица поделилась новыми семейными кадрами
Украинская певица Джамала, которая недавно показала нежные фото с мужем и сыном в осеннем лесу, выставила новые фотографии с подросшим сыном на своей странице в Instagram.
На фото Джамала сидит вместе с сыном на полу. На них надеты синие джинсы и белые свитшоты. Певица выставила целую серию снимков со своим ребенком.
Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Опять появился повод пересмотреть свои винилы, ведь приехала пластинка-обновления коллекции", - подписала фото артистка.
Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Новые кадры вызвали бурные эмоции у поклонников певицы. Вот некоторые из них.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Джамала на праздничном концерте поразила откровенным нарядом. Певица "зажгла" на сцене и устроила поклонникам настоящий праздник по случаю юбилея своего творчества.