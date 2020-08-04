Возможно все: стильная Джамала раскрыла личные секреты перелета с малышами

Джамала не побоялась отправиться на отдых в Турцию с двумя малышами – с двухлетним Эмир-Рахманом и 1,5-месячным Селим-Гираем. Она провела незабываемый отпуск с мужем и детьми, а также сестрой с племянниками, и теперь со знанием дела поделилась с молодыми родителями личными лайфхаками, как оптимизировать перелет с малышами.

Джамала опубликовала целую серию стильных фото, на которых позирует в оригинальной светлой куртке-рубашке с контрастной строчкой и штанах. Попутно певица показала глубокое декольте, а на одном из кадров появилась вместе с мужем Бекиром Сулеймановым.

Она дала несколько дельных советов тем, кто решился отправиться в авиапутешествие с детьми.

Джамала показала стильную фотосессию с мужем (фото: instagram.com/jamalajaaa)

⠀

"Все возможно. Главное — держаться! Несколько часов, особенно по дороге на отдых, ты проклинаешь все. Но потом все становится лучше", - заверила Джамала и поделилась личными лайфаками перелета на дальние расстояния с детьми.

Певица посоветовала брать столько чемоданов, сколько взрослых людей летит в отпуск. "Всякие детские чемоданы, которые вроде как должны возить дети — это развод. Наблюдала, что в итоге это лишний груз для взрослых. Раз уже заговорили о чемоданах. Вещей нужно брать ровно столько, сколько вы бы хотели взять, но потом оставьте ровно половину", - поделилась своими наблюдениями звезда.

Джамала позировала в куртке-рубашке оригинального кроя (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Коляская для малыша обязательно должна легко разбираться, причем одним нажатием.

"В ручную кладь я беру рюкзак. А в нем — все самое необходимое. Ведь в дороге может произойти все что угодно — задержка рейса, ваш самолет может остановиться в пустыне... Ладно, с пустыней переборщила. Но в целом там есть все необходимое для двух детей, аптечка, памперсы с запасом", - перечислила содержимое артистка.

Она порекомендовала запастись легким перекусом - печенье, яблоки, бананы и заранее закачать побольше мультиков, а также посоветовала родителям набраться терпения.

Напомним, что ранее Джамала умилила кадром с младшим сыном Селим-Гираем во время купания.