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"Главная королева Украины": в сети восторгаются грандиозным шоу Оли Поляковой во Дворце спорта

Lite » Звезды 27.10.2018 - 12:21
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Артистка летала, танцевала, пела и даже выполнила смертельный номер прямо на сцене

В пятницу, 27 октября в киевском Дворце спорта состоялось одно из самых ожидаемых и уникальных шоу в столице. Этим вечером Оля Полякова создала по-настоящему полное, интересное, живое представление. Ей удалось гармонично соединить удивительный и сильный вокал, самые популярные хиты, максимальный уровень природного обаяния, бесконечное число образов и невероятные танцевальные постановки. Увидеть новый формат выступления в Украине пришли около 10 тысяч полконников, и они это увидели! Фанаты, артисты, знаменитости делятся своим восторгом от шоу "Королева ночи" в социальных сетях.

Ведущая программы "Все пучком" на Люкс фм Василиса Рядных instagram в поздравила артистку с большим профессиональным успехом.

"Оля Полякова, ты сделала космос... Вы с командой перепрыгнули всех сегодня, молодцы", – написала она.

&quot;Главная королева Украины&quot;: в сети восторгаются грандиозным шоу Оли Поляковой во Дворце спорта

Скриншот поста аккаунта instagram.com/vasilisuchka

К публикации ведущая прикрепила видеозапись с выступления артистки.

Новости Украины концертОля Поляковашоу Королева ночиПолякова
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