Для гладкой и сияющей кожи: Ким Кардашьян "выдала" любимую процедуру домашнего ухода

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда поделилась бьюти-рутиной

Ким Кардашьян обожает демонстрировать одежду своих брендов, примеряя все модели по очереди. Особенно во время карантина ей приглянулся костюм светло-коричневого оттенка из фактурной ткани. Широкие брюки, топ с внушительным вырезом и кофта-накидка – идеальный выбор для дома, когда хочется чего-то уютного и стильного одновременно.

В этом наряде звезда и предстала в новом посте. В галарею Ким добавила и короткий ролик, где появилась и ее младшая сестра Хлое Кадашьян. Так что в этот раз создатели промо нарядов для дома Skims решили обыграть сестринскую тему. Для Ким и Хлое создали необычные образы, передающие часть их бьюти-рутины. На лицо обеих красавиц нанесен толстый слой маски. Так что заодно Ким выдала и свой секрет красоты. К слову, кожа Ким сейчас в отличном состоянии. Хотя периодически звезда вспоминает о хронических недугах.

Ким любит домашний уход (фото: instagram.com/kimkardashian)

Еще несколько лет назад Ким призналась, что у нее псориаз – хроническое заболевание, из-за которого на коже образуются болезненные шелушения и покраснения. Проблема передалась Ким по наследству от мама. 39-летняя звезда светских хроник нашла выход из сложившейся ситуации: она делает инъекции кортизона, чтобы уменьшить боль и разгладить проблемные участки. Если пятна появляются на теле, Ким использует автозагар. В прошлом году Ким даже сделала видео, где показала, как замазывает пятна от псориаза на щеках. В арсенале знаменитости с этой целью всегда есть увлажняющий крем, праймер, консилер, тональное средство и пудра.

Ким сама создает модели одежды для дома (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, недавно Ким покорила сеть необычным образом в розовом мини-платье. Пикантный наряд с вырезами на груди, животе и спине она дополнила босоножками на модном сегодня каблуке-рюмочке, а также крупными серьгами в тон платью. Волосы Кардашьян собрала в одну из своих любимых причесок за последнее время – длинную косу, начинающуюся от макушки, а макияж сделала чувственным и мягким.

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Автор: Lite