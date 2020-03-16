Не все так гладко: Владимир Остапчук рассказал об отношениях с экс-женой

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», шоумен Владимир Остапчук рассказал, почему не считает развод трагедией и как сейчас общается с матерью своих детей, а также прокомментировал ажиотаж вокруг своей персоны из-за разрыва с бывшей женой.

Многие пользователи в сети осуждают Остапчука, мол, он пытается хайпануть на семейной трагедии. Но шоумен другого мнения.

«Развод – это не трагедия. Если люди решили расстаться, это всегда хорошо. Потому что они пришли и честно ответили на вопрос – зачем его тянуть дальше?» – отмечает Владимир Остапчук в интервью каналу «Украина».

Но любознательные украинцы работают лучше любого детектива. В СМИ уже давно обсуждают, что женская рука на фото, которое опубликовал Остапчук в своем Инстаграме, принадлежит его новой пассии. Зовут ее Кристина, ей 33 года, и она работает нотариусом. Но комментировать это Владимир не хочет. И чем больше молчит – тем больше ажиотажа вокруг его персоны.

«Я всегда думал, что стану популярным, например, благодаря утреннему шоу на канале «Украина» или тем, что провел Евровидение. Нет. Я стал популярным благодаря тому, что вся страна узнала о разводе», – поразил признанием шоумен.

Владимир Остапчук и Елена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Бывшая жена Владимира – Елена Войченко – на всю страну рассказала об изменах Остапчука. Ранее в интервью программе «Зірковий шлях» она не умолчала о его обмане, унижениях и манипуляциях.

«Мы нормально общаемся, я бываю у детей, – убеждает Остапчук в эфире «Ранку з Україною». – Мы стараемся в любом случае прийти к согласию, потому что у нас детки, и я их очень люблю. Стараюсь быть хорошим папой, поэтому нам все равно приходится идти на компромиссы. Понятно, что не все так гладко».

Ведущая Мария Мельник откровенно спросила у мужчины, платит ли он алименты, однако отвечать на этот вопрос Владимир не захотел.

«Мы не говорим на эту тему», – заявил Остапчук в эфире канала «Украина». Но Мария Мельник добавила, что люди обсуждают этот вопрос, на что шоумен ответил: «Пусть обсуждают. Мне очень приятно, что людям интересна моя личная жизнь».

Напомним, ранее бывшая жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новый роман.