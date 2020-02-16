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Гладит стюардесс по коленкам: Регина Тодоренко в купальнике рассказала об особенностях сыночка

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.02.2020 - 18:35
Гладит стюардесс по коленкам: Регина Тодоренко в купальнике рассказала об особенностях сыночка
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая призналась, что ее сын растет открытым и общительным мальчиком

Регина Тодорено продлжает делиться с поклонниками фото с Мальдивских островов, откуда она буквально на днях вернулась домой. Ведущая провела незабываемое время в райском месте вместе с сыночком Майклом, мамой и сестрой Анной. Звезда сделала множество пляжных снимков, демонстрируя во всей красе подтянутую фигуру. Под одним из таких фото, на котром Регина изображена у океана вместе с сестрой, она порассуждала об особенностях воспитания детей.

Так, ведущая затронула тему влияния родительского примера на поведение ребенка. Она призавала мужчин как можно раньше начать заниматься малышем, чтобы воспитать в нем необходимые для жизни качества.

"Хочу донести мысль до тех мужчин, которые считают, что приступать к воспитанию детей необходимо после 3-х лет или после 7. Поверьте, будет поздно. В таком возрасте начнете орать на жену за то, что родила вам "сопляка". Чтобы жить в любви, благополучии и понимании, "необходимо создать Пространство Любви" между мамой и папой. Только своим примером мы можем обучить наше чудо чему-то хорошему, а все самое ПОГАНОЕ дети и так от нас впитают", - считает она.

Гладит стюардесс по коленкам: Регина Тодоренко в купальнике рассказала об особенностях сыночка

Фото: Регина Тодоренко ссестрой Анной (instagram.com/reginatodorenko)

Полностью фото смотреть тут

"Такую долгую прилюдию я вела к своей личной проблеме: наш сын - очень коммуникабельный малый. При виде деток любого возраста, он сразу порывается "дать пять", пожать руку или обняться, иногда даже гладит стюардесс по коленкам. Каждый раз я сталкиваюсь с негодованием и легким детским шоком на такое поведение Майкла. Вот объясните мне, новоиспеченной маме, почему так происходит? Детки просто впадают в анабиоз от нежности нашего сына. Это от того, что родители дома не проявляют друг другу нежность и ласку или просто подрастает такое поколение интровертов?" - поделилась ведущая личным признанием.

Напомним, что Регина Тодоренко показала зажигательные танцы с сыном и сестрой под местные мальдивские ритмы.

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