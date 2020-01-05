"Гимнастки рулят": Лилия Ребрик поразила идеальной растяжкой на каблуках

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно показала, как проводит время с семьей, решила не останавливаться на достигнутом, а доказать всем своим поклонникам, что она находится в прекрасной физической форме. Телезвезда надела туфли на высоких каблуках и поразила фанатов растяжкой, которую она с легкостью продемонстрировала в своем новом посте в соцсети Instagram.

Элегантная Ребрик в черных ботинках на массивном каблуке надела серый блестящий костюм и игриво подняла ногу вверх. Отметим, что прическа и мейкап у теледивы также праздничный и соответствует духу Нового года, который витает в воздухе.

"Не мешало бы немного размяться", - кокетливо подписала снимок телеведущая.

Также Ребрик проставила к посту ироничный тег "гимнастки рулят" и "хватит есть".

Лилия Ребрик показала растяжку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники ведущей пришли восторг от милого снимка и похвалили Лилию за прекрасную форму и энергию.

Вот это шпагат! Так держать!

Ліля, ви така молодець.Так держать.

Мне нравится Ваш костюм, Лиля! Где такой продается? Пожалуйста подскажите!!

Ви неймовірна красуня, фантастична, добра, щира. Бажаю Вам великого щастя, здійснення всіх мрій, щоб цей рік приніс Вам і Вашій родині тільки хороше. Будьте щасливі напротязі всього року.

Лучшая актриса страны!!!

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