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Что за гимнастка? Тина Кароль в стильном брючном костюме впечатлила растяжкой

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Певица восхитила пользователей сети своей растяжкой

Тина Кароль часто "доставляет" поклонникам порцию радости, когда демонстрирует свои новые фотографии в Instagram. С послаблением карантина известная украинская певица начала съемки в новых фотосетах и охотно делится результатами.

На этот раз артистка удивила пользователей сети своей растяжкой. На черно-белом фото, которое разделено двумя снимками, она позирует в белом. На одном снимке певица в белом костюме вытягивает ногу и дотрагивается до пальцев ноги рукой.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

На втором снимке можно увидеть милую улыбку Тины Кароль. Эмоциональное фото сразу же стало обсуждаемым в сети. Вот, что пишут поклонники артистки.

  • Такая счастливая;
  • Ааа, какое чудо;
  • Вот это растяжка. Красоточка наша;
  • Сойти с ума;
  • Лучшая улыбка;
  • Счастливая малышка;
  • Ой мамочка;
  • Ух утренняя разминочка;
  • Такая котя;
  • Вот это растяжка;
  • Что-то жарко стало. Тиночка показывает шикарную растяжку и счастливую улыбку;
  • Такая счастливая;
  • Как же идет улыбка. С ума свела;
  • До безумия красивая;
  • Эта сводящая с ума улыбка;
  • Ай, улыбайся чаще.

Скриншоты с Instagram

Напомним, Тина Кароль сверкнула бельем на пикантном видео и заинтриговала фото с известным мужчиной. Также певица намекнула, что готовит для поклонников впечатляющий сюрприз.

Ранее Тина Кароль наделала шуму в сети новым пронзительным фото.

Автор: Роман Мирончук

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