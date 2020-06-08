Что за гимнастка? Тина Кароль в стильном брючном костюме впечатлила растяжкой

Тина Кароль часто "доставляет" поклонникам порцию радости, когда демонстрирует свои новые фотографии в Instagram. С послаблением карантина известная украинская певица начала съемки в новых фотосетах и охотно делится результатами.

На этот раз артистка удивила пользователей сети своей растяжкой. На черно-белом фото, которое разделено двумя снимками, она позирует в белом. На одном снимке певица в белом костюме вытягивает ногу и дотрагивается до пальцев ноги рукой.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

На втором снимке можно увидеть милую улыбку Тины Кароль. Эмоциональное фото сразу же стало обсуждаемым в сети. Вот, что пишут поклонники артистки.

Такая счастливая;

Ааа, какое чудо;

Вот это растяжка. Красоточка наша;

Сойти с ума;

Лучшая улыбка;

Счастливая малышка;

Ой мамочка;

Ух утренняя разминочка;

Такая котя;

Вот это растяжка;

Что-то жарко стало. Тиночка показывает шикарную растяжку и счастливую улыбку;

Такая счастливая;

Как же идет улыбка. С ума свела;

До безумия красивая;

Эта сводящая с ума улыбка;

Ай, улыбайся чаще.

Скриншоты с Instagram

Напомним, Тина Кароль сверкнула бельем на пикантном видео и заинтриговала фото с известным мужчиной. Также певица намекнула, что готовит для поклонников впечатляющий сюрприз.

Ранее Тина Кароль наделала шуму в сети новым пронзительным фото.