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Гейша с кристаллами на лице: солистка KAZKA взволновала ярким образом


Александра восхитила поклонников группы

Солистка из группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно удивила необычным макияжем глаз, взбудоражила своих поклонников новым образом. Новые фото певица выставила на странице музыкальной группы в Instagram.

На снимках Александра позирует в ярком красном наряде, похожем на кимоно. При этом под глазами у нее приклеены кристаллы.

"Вчера на ужине премьер Кати Осадчей спели в коллаборации с очень крутым артистом, догадаетесь? Подсказка: у него небесное фамилия!", - подписала фото.

 

Фото: instagram.com/kazka.band

Пользователи сети также прокомментировали фотографии Александры.

"У тебя кристаллы на лице!";

"Шикарная";

"Прекрасная";

"Саша роскошная украинская девушка";

"Роскошная девица";

"Александра, наконец-то вы улыбаетесь. Улыбка просто прекрасна!";

"Красивая";

"Милаха";

"Улыбка вам подходит больше, чем хмурый вид";

"Боже, какая красивая";

"Невероятная";

Напомним, что группа KAZKA прокомментировала провал на Нацотборе. Музыканты признались, что после жесткой критики они стали более ответственно готовиться к своим выступлениям.

Ранее сообщалось о том, что KAZKA показала, сколько на самом деле человек работает в группе. В мини-фильме группа показала съемки с бэкстейджа Нацотбора.

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