Наш генерал: Наталка Карпа впервые после родов рассказала о маленькой дочери

Карпа призналась, что роды у нее были сложные
В эксклюзивной рубрике «Первенец в 38» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» певица Наталка Карпа поделилась своими эмоциями и хлопотами о новорожденной дочери и призналась, как изменилась ее жизнь после пополнения в семье.
Маленькой дочери Наталки Карпы и героя АТО Евгения Терехова – Злате вот-вот исполнился месяц. Журналисты программы «Ранок з Україною» поздравили счастливую семью, ведь путь к такой долгожданной встрече для звезды на самом деле был довольно нелегкий: в свои 38 лет певица рожала впервые.
Наталка Карпа с дочкой Златой и мужем Евгением на прогулке
Все свое время Наталка проводит с дочкой. Они уже привыкли друг к другу, и артистка видит в маленькой Злате черты любимого мужчины.
Кроме того, Наталка отметила, что на папу дочка похожа не только характером, но и внешностью. И хотя лицо дочери певица пока скрывает, рассказывать о Злате готова чуть ли не весь день:
Напомним, ранее стало известно, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз. Такая информация появилась в испанских СМИ.