Наш генерал: Наталка Карпа впервые после родов рассказала о маленькой дочери

В эксклюзивной рубрике «Первенец в 38» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» певица Наталка Карпа поделилась своими эмоциями и хлопотами о новорожденной дочери и призналась, как изменилась ее жизнь после пополнения в семье.

Маленькой дочери Наталки Карпы и героя АТО Евгения Терехова – Злате вот-вот исполнился месяц. Журналисты программы «Ранок з Україною» поздравили счастливую семью, ведь путь к такой долгожданной встрече для звезды на самом деле был довольно нелегкий: в свои 38 лет певица рожала впервые.

«Роды у нас были нелегкие, непростые, продолжались почти 12 часов. Мы, можно сказать, прошли все этапы, которые можно пройти, – призналась Наталка Карпа в эфире канала «Украина». – Но когда ее положили мне на руки, она лежала у меня на груди – я просто сдерживала дыхание, я задерживала взгляд, я ее рассматривала, я ее чувствовала, это тепло... это просто сложно передать словами!».

Наталка Карпа с дочкой Златой и мужем Евгением на прогулке

Все свое время Наталка проводит с дочкой. Они уже привыкли друг к другу, и артистка видит в маленькой Злате черты любимого мужчины.

«Ее график очень похож на график нашего папочки. Он у нас после того, как вернулся с фронта, не слишком быстро засыпает и в этом Злата копирует его. Все чаще замечаю, что второй, третий, четвертый час ночи, я сижу, качаю, а у нее глаза круглые: «Мама, развлекай меня!» – поделилась Наталка Карпа в программе «Ранок з Україною».

Кроме того, Наталка отметила, что на папу дочка похожа не только характером, но и внешностью. И хотя лицо дочери певица пока скрывает, рассказывать о Злате готова чуть ли не весь день:

«Злата Евгеньевна Терехова – это наш генерал! Потому что она правит балом. Это прогулки, это купание, это кормление, это сладкий сон. Она уже привыкла, что у нее есть вечерняя процедура купания. Сначала она очень так робко относилась к ней, а теперь она кайфует, ей нравится».

Напомним, ранее стало известно, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз. Такая информация появилась в испанских СМИ.