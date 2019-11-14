Gena VITER "померился достоинством" с экс-участником Танцы со звездами

В среду, 13 ноября на сцене киевского дворца "Октябрьский" состоялось выступление дуэта Gena VITER и Полиграф Шарикоff, покоривших публику своим треком и клипом “Я ловлю от жизни кайф”.

Отметим, что артисты устроили настоящий батл во время исполнения совместной песни, которая успела стать народным хитом. Создавалось ощущение, что артисты решили померяться своим мужским достоинством на глазах у почти двухтысячной аудитории.

Сразу было видно, что Gena VITER не собирается сдавать позиций, и несмотря на все попытки известного белоруса утянуть внимание публики своими прокачанными в зале формами, вокал певца Gena VITER в три октавы сделал свое дело. Публика аплодировала стоя и выкрикивала имя Gena VITER, что явно задело автора "нетленки" “Черный бумер”.

Фото: Gena VITER и Полиграф Шарикоff (пресс-служба)

А после песни развязалась нешуточная словесная перепалка между артистами. Полиграф пожелал достичь коллеге таких же высот, как и он, на что Gena VITER парировал колкой шуткой, сказав, что есть две неизменные величины - индийские фильмы и песни Сереги. Не выдержав иронии, Полиграф поднял свое пальто и насильно натянул его на артиста.

Фото: Gena VITER и Полиграф Шарикоff (пресс-служба)

Возможно, нарастающая с невероятной скоростью популярность артиста Gena VITER не дает покоя Полиграфу Шарикову, но многие отметили, что в отношениях между певцами повеяло холодком.

Фото: Gena VITER и Полиграф Шарикоff (пресс-служба)

Напомним, что совсем недавно Gena VITER презентовал клип на лирическую композицию “VODA” , где раскрыл истинную формулу любви.