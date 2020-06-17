Гармония: Потап очаровал душевным домашним фото со счастливым сыном

Потап не часто балует поклонников кадрами с сыном Андреем, а когда публикует новые фото, то они выглядят невероятно душевными, ведь досуг отца и мальчика не бывает скучным, семья Потапенко – за активность! Так, рэпер и его сын играют в баскетбол, Андрей любит футбол, а папа не прочь поддержать его в качестве болельщика. После активностей можно заглянуть в любимое заведение и перекусить. Но лучше всего навестить родных – у них и блюда вкуснее, и атмосфера душевнее! Потап опубликовал фото Андрея в гостях и показал, чем угощал мальчика.

Парень сидит за столом и с аппетитом обедает. Перед ним – тарелка с яичницей и сосисками. Рядом – овощи: редис, молодой лук и чеснок, листья салата и соус.

"У Деда, дома на кухне, так хорошо", – подписал фото с разносолами Потап. "Класс", - тут же оценила "аппетитный" кадр Даша Астафьева.

Сын Потапа Андрей с аппетитом обедал простой домашней пищей (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники тоже заметили душевную атмосферу, которую смогло передать простое, но такое красноречивое фото.

Супер просто

Малой классный

Очень мне похож на маму

Самые лучшие посиделки

Гармония

Хороший мальчик

Как все просто и по-домашнему

Душевненько, люблю когда уютно

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В разделе "сториз" продюсер похвастался ловкой игрой сына в баскетбол и показал совместное фото. Мальчик с аппетитом ест шаурму, сидя на зеленой лужайке. Отдельного внимания заслуживает его стильная прическа с хвостиком и выбритыми висками.

Потап с сыном позировали на зеленой лужайке в жаркий летний день (фото: instagram.com/realpotap)

Ранее спортивный совместный кадр Потапа с сыном вызвал ажиотаж и споры среди поклонников рэпера.