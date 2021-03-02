Галь Гадот снова беременна: Чудо-женщина показала милое фото

35-летняя голливудская актриса Галь Гадот порадовала поклонников радостной новостью. На семейном снимке героиня кинокартин "Форсаж", "Чудо-женщина", показала заметно округлившийся животик и рассказала, что она ждет третьего ребенка.

На фотографии звездная семья позировала, лежа на кровати. 45-летний муж Гадот, бизнесмен Ярон Версано, с которым актриса состоит в браке уже 12 лет, нежно обнимал животик беременной возлюбленной. Дочери супругов тоже мило улыбались на камеру.

"Мы снова ждем ребенка", – написала в публикации Галь.

Беременная Галь Гадот в окружении семьи (фото: instagram.com/gal_gadot)

Пока пара не рассекречивает пол малыша и срок беременности.

Стоит отметить, что за несколько часов до объявления новости о беременности знаменитые супруги побывали на церемонии вручения престижной кинопремии Золотой глобус. Но тогда звезду фильма "Чудо-женщина" никто не заподозрил в беременности.

Галь Гадот за несколько часов до объявления о своей третьей беременности (фото: Getty Images)

Несмотря на то, что знаменитость беременна третьим ребенком, фанаты по всему миру считают ее не только реальной чудо-женщиной, но и невероятной красавицей. По мнению фанатов, Галь Гадот – одна из самых красивых женщин современности. Более того, такое мнение имеет под собой основание. Уже в 18 лет актриса получила титул самой красивой девушки Израиля.

Красотой Галь Гадот восхищается весь мир (фото: instagram.com/gal_gadot)

Что касается актерской карьеры Галь Гадот, первую роль она получила в сериале "Бубот" ("Куколки"). Позже с 2008 по 2015 года девушка появлялась в серии фильмов "Форсаж". Но уже в 2013 году была утверждена на роль Чудо-женщины в фильме Зака Снайдера "Бэтмен против Супермена", который вышел в 2016-м. В январе 2014 года подписала контракт на исполнение этой же роли в еще двух фильмах – "Лига справедливости" и "Чудо-женщина".

Съемки в фильмах и моделинг принесли знаменитости более 50 миллионов фолловеров в Instagram.