"Фотосессия закончена": стильная Осадчая очаровала милым фото с сыном

Катя Осадчая сейчас находится в Одессе, где проходит юбилейный, 10-й кинофестиваль. Ведущая взяла с собой мужа Юрий Горбунова и двухлетнего сыночка Ивана и умудряется совмещать работу с семейным отдыхом.

На своей странице в Instagram теледива поделилась очаровательными кадрами у моря. Катя в стильном летнем образе - воздушном розовом сарафане в пол и соломенной шляпе - позировала у эффектной двери, которая будто бы ведет прямо в море.

Однако на следующем кадре появляется маленький Иван, который тянет маму за руку куда-то в сторону, как бы давая понять, что хватит уже фотографироваться. Мальчик стоит спиной к камере, так что его лицо поклонники по-прежнему не смогли рассмотреть.

Фото: Катя Осадчая в Одессе (instagram.com/kosadcha)

"Традиційне фото біля дверей ) і фото 2 - "фотосессія закінчена", - шутливо прокомментировала Осадчая.

Фото: Катя Осадчая в Одессе (instagram.com/kosadcha)

Подписчики по достоинству оценили милые снимки и оставили множество умиленных комментариев.

Да, любимые детки, они такие

Скажите классно у нас в Одессе

Видно зразу, що Катюша модель. Пасує все, що б не одягла

І на це є найпрекрасніша із вагомих причин))) наші діти!!!

Так діти вони такі

Как красиво

Гарна

Второе фото шикарнейшее

Красивi, щасливi)

Какие вы уже большие

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов вызвали фурор в сети элегантными образами. Телеведущие посетили в Киеве очередное светское мероприятие, во время которого блеснули утонченными образами в черных костюмах. При этом Осадчая выбрала эффектные брюки-клеш.

Также Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018 Неттой Барзилай.