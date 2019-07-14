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"Фотосессия закончена": стильная Осадчая очаровала милым фото с сыном


Ведущая совмещает работу с отдыхом в приморской Одессе

Катя Осадчая сейчас находится в Одессе, где проходит юбилейный, 10-й кинофестиваль. Ведущая взяла с собой мужа Юрий Горбунова и двухлетнего сыночка Ивана и умудряется совмещать работу с семейным отдыхом.

На своей странице в Instagram теледива поделилась очаровательными кадрами у моря. Катя в стильном летнем образе - воздушном розовом сарафане в пол и соломенной шляпе - позировала у эффектной двери, которая будто бы ведет прямо в море.

Однако на следующем кадре появляется маленький Иван, который тянет маму за руку куда-то в сторону, как бы давая понять, что хватит уже фотографироваться. Мальчик стоит спиной к камере, так что его лицо поклонники по-прежнему не смогли рассмотреть.

Фото: Катя Осадчая в Одессе (instagram.com/kosadcha)

"Традиційне фото біля дверей ) і фото 2 - "фотосессія закінчена", - шутливо прокомментировала Осадчая.

Фото: Катя Осадчая в Одессе (instagram.com/kosadcha)

Подписчики по достоинству оценили милые снимки и оставили множество умиленных комментариев.

  • Да, любимые детки, они такие
  • Скажите классно у нас в Одессе
  • Видно зразу, що Катюша модель. Пасує все, що б не одягла
  • І на це є найпрекрасніша із вагомих причин))) наші діти!!!
  • Так діти вони такі
  • Как красиво 
  • Гарна
  • Второе фото шикарнейшее 
  • Красивi, щасливi)
  • Какие вы уже большие
 

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов вызвали фурор в сети элегантными образами. Телеведущие посетили в Киеве очередное светское мероприятие, во время которого блеснули утонченными образами в черных костюмах. При этом Осадчая выбрала эффектные брюки-клеш. 

Также Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018 Неттой Барзилай.

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