Флаг Украины: Осадчая и Кароль поразили эффектными нарядами на Голосі країни 9

Вот и отгремел полуфинал популярного вокального шоу Голос країни 9, на котором участники боролись за свое право пройти дальше, а ведущие и звездные тренеры демонстрировали яркие и эффектные образы. Так, две звездные красотки Тина Кароль и Катя Осадчая оделись так, что вместе они формировали желто-синий флаг Украины. Снимками поделилась в своем Instagram бессменная ведущая проекта.

На совместном фото звезды позируют рядом, кокетливо выставив вперед ножки. Осадчая блистала в синем вечернем платье от львовского бренда Olya Mak с открытыми плечами и длинным подолом сзади. Длина наряда подчеркнула длинные стройные ноги телеведущей. Катя дополнила образ массивными серьгами и дизайнерскими туфлями-лодочками серебристого цвета от MY25.

Фото: Катя Осадчая и Тина Кароль (instagram.com/kosadcha)

Кароль же отдала предпочтение эффектному желтому платью с откровенным декольте и пикантным разрезом на бедре. "Лук" дополнили босоножки на каблуке и фирменная красная помада.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Ми з @tina_karol сьгодні жовто-синій прапор #СлаваУкраїні", - подписала публикацию Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети поспешили оставить свои комментарии, восхищаясь внешним видом двух звездных украинок.

"Самые красивые!"

"Квіточки наші"

"Королевы"

"Вы невероятные женщины. Гордость Украины"

"Чарівні"

"Вы достояние Украины"

"Дві красуні Українки"

"Подружки-говорушки!"

Фото: (instagram.com/goloskrainy_official)

Однако многим фанам не понравился образ Тины Кароль и некоторые даже посоветовали ей уволить стилиста, который его выбрал.

"Оу, неудачный цвет платья для Тины. И отсутствие бровей тоже не красит ее"

"Платье Тины выглядит очень дешево"

"Тут Тіна явно Вам програє. Катя"

"Полная безвкусица"

"Не идет Тине образ. Ни платье и ни макияж"

"Я не узнала Тину. Стилисты вы там что, слепые? Умудрились испортить красоту Кароль"

"Прям очень странное платье на Тине , особенно драпировка на бёдрах"

"Мы чего то не понимаем ? Что за лахмотья на Тине ? Я думала красоту ничем не испортить..."

Напомним, Тина Кароль и Дан Балан устроили "скажене весілля" в прямом эфире Голосу країни 9.

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