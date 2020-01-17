Фитнес-мотивация: Ева Лонгория похвасталась стройными ногами и упругими ягодицами

Ева Лонгория, которая в последнее время постит много откровенных фото в купальниках, решила показать, как она достигла своей совершенной формы. Так, звезда вернулась к работе над своим телом, отправившись впервые в этом году в фитнес-зал. «Итак, мы вернулись», – написала она и поставила хэшиег 2020. Для первого похода в тренажерный зал Ева выбрала соблазнительный комплект – топ и легинсы – лаконичного черного цвета, который подчеркнул ее спортивнее тело.

Ева вернулась в зал после новогодних праздников (видео: instagram.com/evalongoria)

На видео, которое Лонгория опубликовала у себя на странице, она активно работает над верхней частью спины, грудным отделом и руками. 44-летняя красавица присела, продемонстрировав также свои упругие ягодицы, стройные ноги и соблазнительный прогиб спины. Волосы, которые Ева недавно подстригла, она собрала в хвост на затылке, а макияж решила не делать. Сразу видно – звезда пришла в зал работать, а не красоваться!

Ева любит стильные образы (фото: instagram.com/evalongoria)

А результаты своих трудов Лонгория демонстрирует практически ежедневно – мало кто из знаменитостей выглядит столь стройной и подтянутой на красных дорожках. К тому же с такой идеальной фигурой Ева может позволить себе любой наряд – от объемного мужского костюма до утонченного женственного платья.

Один из последних удачных образов Евы составили черное ассиметричное платье с закрытым верхом и длинными рукавами, а также чулки-ботфорты леопардовой расцветки с открытыми носками. Интересно, что часто для своих образов Ева выбирает вещи от своей любимой подруги, Виктории Бекхэм. А в одном из недавних интервью популярная актриса призналась, что на шопинг готова брать с собой только экс-«перчинку». Никто не знает, по мнению Лонгории, так много о стиле, как Виктория!