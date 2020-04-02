Фитнес-мотивация: Бритни Спирс демонстрирует спортивную фигуру и упражнения для всего тела (видео)

Бритни Спирс, наконец, всерьез отнеслась к своему обещанию тренировать подписчиков. Девушка записала обучающе-вдохновляющее видео, где продемонстрировала достаточно простые, но эффективные упражнения для всего тела.

Ролик она опубликовала в своем микроблоге в Instagram, подписав его: «Я пытаюсь оставаться активной, присоединяйтесь... Держите свое настроение на высоком уровне и старайтесь сохранять равновесие! Я сейчас показываю вам, ребята, половину тренировки... Я делаю 3 подхода по 100 для пресса, который не показан. Я знаю, что большинство людей делают свои любимые упражнения, когда дело доходит до тренировки... Но мне нравится видеть, что другие люди делают на коврике, поэтому я подумала, что поделюсь своим распорядком!!!! P. S. Убедитесь, что вы находитесь в безопасности, выходя на улицу, и вы следуете советам работников здравоохранения, которые присматривают за нами... люблю вас всех!».

Бритни вдохновляет на тренировки (видео: instagram.com/britneyspears)

«Ребята, даже если вокруг карантин, это не значит, что вы не можете пойти на улицу и устроить себе небольшую физическую нагрузку», – добавила Бритни, пообещав показать свою тренировку на все группы мышц и пожелав всем доброго дня.

В видео она делает как асаны из йоги: скрутки и прогибы, так и фитнес-упражнения, рассчитанные на укрепление пресса, рук, ягодиц и бедер. Все это она дополнила растяжкой и предварительным разогревом. Ролик станет отличным пособием для тех, кто хочет разнообразить привычную фитнес-рутину. Так что неугомонная красавица сдержала свое слово вдохновлять на спортивные подвиги!

Бритни обожает соцсети (фото: instagram.com/britneyspears)

К слову, в видео она сумела продемонстрировать и свою отличную спортивную фигуру. Бритни для тренировки надела ультракороткие свободные шорты и ярко-зеленый кислотный топ, а дополнила наряд комфортными кроссовками. Так что железный пресс и накачанные мышцы звезды – лучшее доказательство, что ежедневная даже небольшая нагрузка работает. Берем пример!