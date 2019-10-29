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Фитнес-мотивация: 44-летняя Ева Лонгория показала безупречную фигуру в соблазнительном костюме

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.10.2019 - 19:18
Фитнес-мотивация: 44-летняя Ева Лонгория показала безупречную фигуру в соблазнительном костюме
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса усиленно занимается фигурой

Ева Лонгория, которая недавно выступила на Power Women Summit, объявила о новом достижении. В своем микроблоге она заявила, что начинает сотрудничество между своим фондом @EvaLongoriaFoundation и @Century21, направленное на расширение возможностей латиноамериканцев в Лос-Анджелесе. "Вместе мы создаем большие мечты и лучшее будущее для латинских девушек и женщин!..", – написала она радостное послание. На фото она красуется в футболке с надписью: "Расширение прав и возможностей латиноамериканцев".

Фитнес-мотивация: 44-летняя Ева Лонгория показала безупречную фигуру в соблазнительном костюмеЕва защищает права женщин (фото: instagram.com/evalongoria)

После таких насыщенных дней она явно решила переключиться и наконец-то уделить время себе. 44-летняя актриса направилась в спортзал, откуда выложила живописный ролик. Она занялась работой над верхней частью тела, поднимая внушительные гантели. Для занятий спортом знаменитая красавица надела светло-серые легинсы с полосатым принтом, а также белый кроп-топ, которые дополнила кроссовками. Такой наряд подчеркнул хрупкую и женственную фигуру знаменитости, но в то же время отлично продемонстрировал ее точеные мышцы.

Фитнес-мотивация: 44-летняя Ева Лонгория показала безупречную фигуру в соблазнительном костюме

Ева на показе (фото: instagram.com/evalongoria)

"Это понедельник, чтобы вы знали, что это значит! Время посещать спортзал!", – призвала 44-летняя актриса своих поклонников.

  • Спасибо за мотивацию в спортзале! Ты такой отличный фитнес-образец для подражания! Продолжай работать усердно!
  • Мои восхищения!
  • Ты выглядишь просто потрясающе
  • Вау!
  • Прекрасная работа!
  • Просто совершенна!

– не могут налюбоваться поклонники.

Фитнес-мотивация: 44-летняя Ева Лонгория показала безупречную фигуру в соблазнительном костюмеФитнес-мотивация: 44-летняя Ева Лонгория показала безупречную фигуру в соблазнительном костюмеФитнес-мотивация: 44-летняя Ева Лонгория показала безупречную фигуру в соблазнительном костюме

Комментарии под постом звезды (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)

Что ж неудивительно, что Ева восхищает всех своими роскошными выходами в вечерних нарядах. С такой фигурой она может позволить себе любые эксперименты в одежде.

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