Фитнес-красотка: Каменских в коротком топе и облегающих легинсах соблазняет покатыми бедрами

Настя Каменских не перестает делится различными полезными лайфхаками со своими фолловерами. Во время карантина и домашней самоизоляции украинским звездам приходится как-то выкручиваться. Поэтому селебритис активно используют возможность прямых трансляций в сети instagram. Каменских через день проводит тренировки онлайн. Певица решила продолжить спортивную тему. И свой новый пост посвятила полезным приложениям на смартфон, которыми пользуется сама.

Так, среди любимых приложений Насти те, которые позволяют регулировать питание и даже водный баланс!

“Собрала для вас список приложений, которые помогают контролировать питание, водный баланс и занятия спортом”, — отмечает Каменских.

Итак, список приложений, которыми активно пользуется Настя:

FatSecret. Здесь собрана информация обо всех продуктах, и даже о многих готовых блюдах. В нем вы можете легко подсчитывать калории и вести дневник питания.

Endomodo. Вы наверняка видели в сторис друзей скрины маршрутов их бега. Или велотренировок, или катания на роликах. Эта аппка подсчитывает расстояние, ваш темп, сожженные калории и многое другое!⠀

Waterbalance. Высчитает нужное количество воды и будет напоминать вам, когда вам нужно выпить ее.

Sleep Cycle. Сейчас, пока мы дома, есть возможность нормализовать свой сон. Приложение считает, когда вам лучше просыпаться и анализирует, почему вы спите хорошо или плохо в разные дни.

“Как вам пост? Продолжать писать на тему моего здорового образа жизни?” — уточняет певица. Конечно же, фолловеры Насти всеми руками “за” подобные полезности от любимицы.

Фото: instagram.com/kamenskux

К слову, свой новый мотивационный пост Каменских сопроводила тематическим фото. В кадре Настя позирует в спортивном наряде. На исполнительнице — белый укороченный топ с ее инициалами NK. А также облегающие черные лосины, которые подчеркивают эффектные формы красотки.

Поклонники певицы поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новым фото. Многие поблагодарили Каменских за проведенные тренировки.

“Настя, хотела поблагодарить за наши тренировки, это ооочень круто! Мне не совсем сложно, я делаю все в своё удовольствие и получаю от этого такооой кайф! Спасибо тебе большое за такую возможность”

“Настя, спасибо за тренировочку, ноги болят”

“Настенька, у меня после вчерашних тренировки болит 5 точка((“

“Супер пост, спасибо огромное”

“Супер! Спасибо за полезность!!”

“Fat secret - это мой спутник был в прошлом,когда я сидел на массе и который сделал за меня всю грязную работу подсчета калорий. Очень крутые приложения, спасибо”

“Спасибо большое, конечно, продолжай писать такие посты”

“Очень полезный пост побольше таких постов”

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских показала закулисье репетиций шоу Голос страны-10.