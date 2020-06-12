Фитнес-икона: Изабель Гулар мотивировала спортивной фигурой в крошечном бикини

Изабель Гулар сейчас находится в Сен-Тропе, куда отправилась сразу после вынужденного "заточения". Модель Victoria’s Secret гуляет, загорает и просто наслаждается жизнью. А заодно, разумеется, демонстрирует летние аутфиты и соблазнительные образы в вечерних нарядах и бикини. Также недавно бразильская красотка была поймана папарацци на прогулке с друзьями. В джинсовых мини-шортах, кроп-топе белоснежного цвета, белых босоножках и с сумочкой Fendi, она выглядела столь привлекательно, что мгновенно попала в первые строчки всех модных и новостных порталов.

Новое фото Изабель (фото: instagram.com/izabelgoulart)

В своем микроблоге девушка старается постить образы и более горячие. В этот раз она показала фото в ярко-зеленого оттенка бикини. 35-летняя красавица стоит на дереве, повернувшись к камере полубоком. Такой ракурс выгодно подчеркнул точеное тело модели – ее тонкую талию, железный пресс, упругие ягодицы и бесконечно длинные ноги. Изабель эффектно прогнулась, тряхнув роскошными волосами так, чтобы они рассыпались, словно в рекламе. Жизнерадостное фото стало настоящей мотивацией для подписчиков, которые принялись хвалить фигуру Гулар.

Изабель славится своей совершенной фигурой (фото: instagram.com/izabelgoulart)

К слову, столь совершенная форма – это заслуга генетики, а также привитой с дества любви к спорту, уверена Изабель. Знойная бразильянка признается, что не отказывает себе ни в чем: «Я ем абсолютно все! Но больше всего люблю мясо. В Бразилии готовят потрясающие стейки». Подобно своей коллеге – еще одной бразильской красавице Алессандре Амбросио – она буквально выросла на пляже. «Переломного момента или какой-то судьбоносной истории, после которой я начала усиленно следить за собой, не было. Я родилась в Сан-Паулу и с детства проводила все свободное время на пляже», – делится она. Девушка обожала заниматься бегом, гимнастикой, волейболом и футболом.