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Фигуристая красотка: Леся Никитюк блеснула роскошными формами в облегающем комбинезоне

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.11.2019 - 10:56
Фигуристая красотка: Леся Никитюк блеснула роскошными формами в облегающем комбинезоне
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая подчеркнула, что наряд был сшит на студии

Леся Никитюк буквально пару дней назад вернулась из Египта, где наслаждалась теплым отдыхом, а также продолжала праздновать день рождения (19 октября Никитюк исполнилось 32 года). Кстати, в Египте Леся не только загорала и плавала, но даже изучала восточный танец живота, что также поспешила снять на видео. Вернувшись в Киев украинская телеведущая сразу же приступила к съемкам новых выпусков популярной программы “Кто против блондинок?” на “Новом канале”. А это значит, что Леся блистает в новых нарядах. И блистает в буквальном смысле этого слова.

На своей страничке в сети instagram Никитюк опубликовала яркое видео, на котором позирует в очень ярком комбинезоне. Стильный наряд Леси обильно украшен блестками. Серый блестящий комбинезон также очень выгодно подчеркивает стройную фигуру телеведущей. Особенно ее пикантные формы, которыми Леся также поспешила покрасоваться перед зеркалом, снимая свое отражение.

Леся Никитюк показала роскошные формы в стильном комбинезоне

Фигуристая красотка: Леся Никитюк блеснула роскошными формами в облегающем комбинезоне

Более того, телеведущая отметила, что комбинезон также из рубрики “сама шила”. То есть новый яркий наряд для Лесе пошили стилисты телепроекта.

Отметим, что на отдыхе в Египте Леся Никитюк продемонстрировала немало стильных летних образов. Кстати, во время отдыха Никитюк показала парочку образов также рубрики “#самашила”. К примеру, в желтом ярком платье, а также в более “вечернем” черном мини-платье в горошек.

Фигуристая красотка: Леся Никитюк блеснула роскошными формами в облегающем комбинезоне

Фигуристая красотка: Леся Никитюк блеснула роскошными формами в облегающем комбинезоне

Стильная Леся Никитюк в Египте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк озадачила сеть самым "страшным костюмом для девушки".

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