Фигура модели за полчаса в день: Алессандра Амбросио показала, как привести себя в форму к жаркому сезону

Алессандра Амбросио – бывший «ангел» Victoria’s Secret, которая привыкла восхищать всех идеальными параметрами. Смуглая бразильская красавица 17 лет демонстрировала белье популярной во всем мире марки, а заодно и свои параметры. И после того как она покинула «ангельский» пост, ничего не изменилось. Девушка переключилась на рекламу своей линии купальников Gal Floripa. Так что теперь фигурой 39-летней красавицы можно полюбоваться в каждой новой коллекции модели.

Алессандра по-прежнему прекрасна (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нужно признать, что выглядит супермодель и мама двоих детей все так же восхитительно: железный пресс, точеные руки и ноги, тонкая талия и пышная грудь… Поклонники не устают восхищаться девушкой и все время выпытывают секреты ее красоты. И Алессандра их не скрывает. Амбросио, которая выросла возле океана, обожает активности на природе. Она любит пробежки по береговой линии по утрам, пляжные виды спорта, а также длинные прогулки с детьми и возлюбленным. Также красавица регулярно посещает спортзал. Причем модель не изменяет своим правилам даже в поездках. Как-то она записала видео, где активно тренируется в перерывах между светскими выходами.

Модель обожает демонстрировать свою фигуру (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Еще одно давнее увлечение Алессандры – йога. Именно ее она часто называет секретом своей стройности. Несколько часов назад популярная модель записала видеоурок йоги. Модель выполняет много разнообразных асан под руководством инструктора. Для тренировки Алессандра выбрала серые легинсы, а в качестве топа использовала верхнюю часть купальника. Примечательно, что даже на занятии она не рассталась со своими любимыми аксессуарами: утонченным колье в несколько рядов с ракушками, а также браслетами. Модель выглядела столь привлекательно, что поклонники не могли сдержать слов восторга. Также многие удивилимь такой резкой «смене деятельности».

Йога-класс от Алессандры (видео: instagram.com/alessandraambrosio)

Вдохновляющая!

Будешь ли ты моим йога-инструктором? Моя любимая поза – мостик

Она теперь работает йога-инструктором?

Ты выглядишь невероятно тут!

Я тебя обожаю…

Прекрасная мамочка

Люблю тебя, Але

Так прекрасна

Это отличное видео и я желаю тебе отличного дня, дорогая Алессандра

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/alessandraambrosio)