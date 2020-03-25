Фигура мечты: Кайли Дженнер восхитила аппетитными формами в крошечном купальнике

Кайли Дженнер продолжает свою уже ставшую популярной «рубрику», где она рассказывает, как ей не хватает социальной активности и свободы передвижения. И если раньше дело касалось тоски по ивентам и тусовкам, то сейчас 22-летняя звезда вспомнила о путешествиях. В своем микроблоге девушка опубликовала пару горячих фото с райских островов. На них она предстала в экстремально соблазнительном образе, чем несказанно порадовала фолловеров.

Кайли на море (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли сидит на шезлонге на фоне воды в крошечном бикини лилового оттенка, которое подчеркнуло ее аппетитные формы. Она томно прикрыла глаза, словно наслаждаясь лучами солнца и легким бризом. «Я бы хотела, чтобы я была здесь прямо сейчас», – добавила красноречивую подпись самая молодая миллиардерша в мире.

Пост юной бизнесвумен набрал рекордное число лайков – около 9 миллионов. Для сравнения – пост, где Дженнер предстала в ярком образе с розовыми волосами, отметили «сердечками» около 4 миллионов фолловеров.

Кайли дает советы фанатам (фото: instagram.com/kyliejenner)

В сториз Кайли показала еще пару фото – уже из повседневной жизни. Так, девушка поблагодарила работников служб, которые не могут оставаться дома. А также продемонстрировала яблочный пирог, который, по всей видимости, испекла сама. Еще она поделилась советами об использовании препаратов – Тайленола и Адвила – в условиях вируса.

А напоследок решила вдохновить фолловеров, опубликовав послание о своем пребывании на карантине. «Сегодня я отмечаю мою вторую неделю на карантине. Мы можем это сделать! Давайте отнесемся к этому серьезно», – написала молодая мама. К слову, в сториз фигурирует и малышка Сторми. Кайли показала, кА она надевает на девочку цветные колготки. Так что временное «заточение» дома никак не повлияло на страсть семейства к ярким образам и стильным нарядам.