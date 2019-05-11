Фигура мечты: Ирина Шейк похвасталась роскошным телом в нижнем белье

Ирина Шейк в последнее время не устает радовать фолловеров постами один другого откровеннее. Не успели поклонники выразить свои восторги по поводу ее видео, посвященных творчеству французского модельера Тьерри Мюглера, как она подкинула новую тему для обсуждения.

33-летняя супермодель поделилась соблазнительным селфи в красном белье. На достаточно темном снимке, который сделан в зеркале, тем не менее, отлично видно соблазнительные формы, подчеркнутые роскошным комплектом Intimissimi – лицом этого итальянского бренда она является уже давно. "Мой любимый triangle бра", – написала Ирина коротко.

Соблазнительная Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Поклонники нашли больше слов, чем их звезда:

"Королева",

"Моя любимая женщина",

"Ты несешь свет в эту тьму",

"Идеальное и прекрасное тело",

"Просто мечта",

"Превосходна",

"Ты богиня",

"Ты так горяча",

"Вы прекрасны, своей красотой не уступаете не одной 20-летней модели",

"Дива! Самая лучшая!",

"Ты сама богиня, которая единственная в своем роде",

"Идеал внешности и фигуры! Просто сочно",

"Отражение совершенства совершенной чувственности",

"Великолепная королева"…

К слову, не обошли они вновь и тему, "куда же смотрит Брэдли", а также куда он пропал в целом. И действительно, Ирина давно не появлялась на людях с любимым мужчиной и отцом ее дочери – 2-летней Леи. И даже на красной дорожке Met Gala блистала одна. От подписчиков звезда также тщательно скрывает личную жизнь, никогда не публикуя совместных фото с Купером. Но зато она никогда не прочь публично кокетничать с креативным директором Burberry Рикардо Тиши и открыто выражать ему свою любовь.



После Бала Института костюма она также поспешила высказать ему свои восторги, дав интервью британскому Vogue о подготовке к событию. "Я знаю Рикардо уже давно. Он мой дорогой друг и важная часть моей жизни. Надевать его творения на Met Gala – большая честь для меня. Синее бархатное платье с глубоким вырезом, объемными плечами и рукавами, которые завершаются перчатками, было совместным проектом, который я называю просто мечта", – рассказала знаменитому глянцу Шейк. Напомним, именно он был автором наряда супермодели.

Напомним, ранее Ирина Шейк показала редкое семейное фото с сестрой и племянниками.