Фигура – бомба: Вика из НеАнгелов блеснула пышным декольте в стильном комбинезоне

Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Вика также показала фото с сестрой, что бывает очень редко

Вика Смеюха преподнесла своим поклонникам настоящий подарок, опубликовав сразу несколько ярких фото с разнообразными информповодами. Отметим, что в последнее время Вика стала намного реже активничать в своих соцсетях, что конечно же заметили ее фолловеры. Солистка поп-группы НеАнгелы поспешила успокоить поклонников – певица просто взяла небольшой перерыв на отдых от всего, в том числе и соцсетей.

И вот, украинская исполнительница активно наверстывает упущенное. Так, за последние сутки она успела сделать сразу несколько вещей: встретиться с сестрой, прогуляться по Киеву и "протестировать" новый пешеходный мост (соединяет Владимирскую горку и Крещатый парк), посетить кинопремьеру "Рокетмен", а также продемонстрировать фанатам новый восхитительный образ.

Первым делом отметим, что Вика Смеюха встретилась со своей старшей сестрой Ульяной. Девушки, кстати, очень похожи, несмотря на то, что Вика – брюнетка, а ее сестра – блондинка. Улыбки у них – просто копия!

На одном из фото девушки мило позируют вместе, Вика обняла свою сестру. К слову, позируют они на новом пешеходном мосту в Киеве, который был открыт 25 мая в день украинской столицы.

Вика Смеюха с сестрой Ульяной (фото: instagram.com/vikanablack)

"Очень круто когда город развивается и открывается что-то новое! Приехала моя сестра, и мы решили посетить вело-пешеходный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов. Киевляне были уже? Как впечатления? И гостям столицы рекомендую сходить", - информативно сообщила поклонникам Вика Смеюха.

После прогулки Вика с сестрой отправилась на премьеру нашумевшего фильма "Рокетмен" – кинобиография легендарного Элтона Джона.

Фото: instagram.com/ylyasha82

И конечно же, не обошлось без "традиционного" снимка – в новом стильном образе. Так, для насыщенного дня Вика выбрала приталенный комбинезон в черно-белую полоску. Отметим, что этот элемент гардероба – тренд сезона весна-лето 2019.

Комбинезон отлично подчеркивает спортивную фигуру Смеюхи: пояс уменьшает визуально талию, полоски также стройнят. Особенное внимание, конечно же, привлекает пышная зона декольте. Образ певицы довершают лаконичные украшения, небольшая сумочка через плечо, а также проста прическа.

"Прежде чем задавать вопрос, подумай, готов ли ты получить на него ответ", - загадочно подписала снимок Смеюха.

Стильная Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Поклонники Вики поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новым фото:

"Вика, нереальная!"

"Вика - бомба. Комбез – супер"

"Самая красивая фигура!"

"Великолепна просто...."

"Моя любимая девушка"

"Талия – отпад!"

"Вы прекрасны! Всегда в вашем дуэте вы нравились мне намного больше!))"

"Как можно быть такой красивой!"

"Шикарная и неотразимая"

"Девушка - праздник!"

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов впервые заговорила о новом женихе. Певица приоткрыла завесу тайны.

А после Смеюха взбудоражила фанов округлившимся животом. Хотя на данный момент предположения поклонников не подтверждаются.