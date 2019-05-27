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"Фигура бомба": Настя Каменских взбудоражила жаркими фото с медового месяца

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2019 - 12:28
"Фигура бомба": Настя Каменских взбудоражила жаркими фото с медового месяца
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

После свадьбы молодожены отправились на отдых в солнечную Турцию

Настя Каменских и Потап продолжают будоражить умы своих поклонников  - после пышной свадьбы пара отправилась в "медовый месяц" в турецкую Анталию. После долгого молчания пара наконец раскрыла свои отношения и теперь с удовольствием делится совместными фото и видео. Так, певица очаровала фанов нежным пляжным снимком с мужем, после чего показала роскошную фигуру на жарких кадрах.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram горячие фото, на которых она позирует на песочке в черном бикини с кружевной отделкой. Настя много сил и времени потратила, чтобы похудеть и поддерживать себя в форме, и теперь с радостью хвастается результатом. 

На одном фото она приняла соблазнительную позу и томно закинула руки за голову.

&quot;Фигура бомба&quot;: Настя Каменских взбудоражила жаркими фото с медового месяца

Фото: Настя Каменских в Турции (instagram.com/kamenskux)

На следующем же кадре поп-звезда взбудоражила фанов, показав им "вид сзади" - Каменских запечатлена идущей по пляжу спиной к камере.

&quot;Фигура бомба&quot;: Настя Каменских взбудоражила жаркими фото с медового месяца

Фото: Настя Каменских в Турции (instagram.com/kamenskux)

Подписчики певицы пришли в восторг от ее "сочных" форм и засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • "Вот люблю я красивые сочные формы"
  • "Фигура ОГОНЬ!!!"
  • "Шикарная, самая женственная, сексуальная фигура"
  • "Фигура бомба"
  • "Красивая как всегда"
  • "Шикарная, с каждым годом все лучше"
  • "Мое мнение - это идеал женского тела"
  • "Потапу везет"
  • "Медовый месяц"
  • "Шикарно, гарного відпочинку, та море позитиву"
  • "Попа как у Ким"
  • "Фигура настоящей женщины!"
  • "Купальник супер, Настя супер"
  • "Красотка, аппетитная"

&quot;Фигура бомба&quot;: Настя Каменских взбудоражила жаркими фото с медового месяца

Фото: Настя Каменских в Турции (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских растрогала сеть счастливыми свадебным фото. Певица покзала момент, когда она счастливая идет к алтарю, вокруг гости, а на ее лице - улыбка. 

Ранее сообщалось, что Настя Каменских и Тина Кароль отожгли на свадьбе певицы. Знаменитости стояли в обнимку и целовались на камеру.

Кстати, Андрей Данилко, который выступил на свадьбе в образе Верки Сердючки, откровенно рассказал о планах 32-летней Каменских на совместное будущее с 38-летним Потапом. По его словам, певица мечтает о детях, но не собирается бросать карьеру.

Сладкие объятья: Потап и Настя Каменских не скрывают своих чувств в Турции (видео) Хочет деток: Данилко откровенно рассказал о планах Насти и Потапа
Новости Украины Настя КаменскихПотапсвадьба
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