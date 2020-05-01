Family look, шарики и мыльные пузыри: Лилия Ребрик показала яркие фото с дня рождения дочки

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поделилась подробностями организации веселого праздника на карантине

Лилия Ребрик ответственно подошла к карантину и соблюдает самоизоляцию с мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной. Впрочем, они совершенно не скучают, тем более что проводят это время на даче - ведущая готовит много вкусняшек, не забывает о спорте и танцах, а еще решила наконец заняться садом и огородом. В тесном семейном кругу они отпраздновали и день рождения младшенькой Полинки, которой 30 апреля исполнилось 2 года.

Однако благодаря онлайн-заказам Лиле и Андрею удалось организовать для малышки яркий и веселый праздник. Красочными фотографиями с торжества актриса поделилась на своей странице в Instagram. Также Ребрик раскрыла главный секрет - чтобы все удалось, как задумано, нужно быть спокойным и уверенным в том, что так и будет!

Семейство позировало на милых кадрах в нежных и веселых family look нарядах - белых футболках со свинкой Пеппой и надписью "Полина", малышки также красовались в нежно-розовых балетных юбках и курточках светлых тонов. Их звездные родители отдали предпочтение джинсам.

Фото: Лилия Ребрик с семьей отметили день рождения младшей дочери (instagram.com/liliia.rebrik)

Двор и веранду красиво декорировали розовыми воздушными шариками, не обошлось и без роскошного торта для именинницы и мыльных пузырей - праздник удался! А родственники поздравляли малышку по видеосвязи.

"День народження на карантині ч.2 . Зі святом, Маленька! Що ж! У нас новий досвід! День народження у дууууже вузькому колі, тільки вчотирьох! І тепер я можу сміливо цим досвідом з вами поділитися! Чесно скажу: дуже хвилювалися, аби іменинниця була задоволена, аби все вдалося і було справжнє свято! І одразу відкрию карти. Головний, так би мовити, секрет: ми від початку були налаштовані на те, що все вдасться! Банально, але саме від цього все і залежить. Не нервуватися, не перейматися дрібницями, навіть якщо щось не вдається! Головне - оточіть іменинницю (іменинника) любов’ю, увагою, жартами і сміхом. І тут, до речі, неважливо - скільки років ви святкуєте і навіть яке свято відзначаєте (бо ж необов‘язково це день народження!)", - поделилась Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик с семьей отметили день рождения младшей дочери (instagram.com/liliia.rebrik)

Далее ведущая раскрыла детали празднования.

"Все, що нам потрібно було для свята, ми замовили онлайн.Завжди з нами: солодкий стіл, повітряні кульки і мильні бульбашки. Навіть аніматори розважали дітей онлайн! Фемілі лук від @zironka.ua - теж онлайн. Онлайн зв’язок з усіма родичами організувала старшенька дочка @diana_wild_dyka, @andrii_dykyi - то просто без коментарів. А ще, зранку встигли провести прямий ефір з @ranok_ua . Неймовірно насичений день вийшов, і він ще не закінчився... А, ледь не забула: фото, там де ми вчотирьох, робиться дуже просто: виставляється камера, таймер, а потім бігом в кадр- і веселе фото вам гарантоване. Отже пам’ятайте: головне - зазделегідь сплануйте, розпишіть, як уявляєте собі «вечірку». Записуйте все до дрібниць, щоб нічого не забути. Якщо і вас свято заскочило на карантині - не сумуйте! Зробіть його для своїх рідних дуже теплим! Я вам щиро цього бажаю!

Як ваш день сьогодні? Сподіваюсь, на травневі ви вдома? Дякую всім за теплі побажання! Посилаємо вам взаємні побажання любові", - написала позитивная Лилия.

Фото: Лилия Ребрик с семьей отметили день рождения младшей дочери (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик очаровала воздушным образом в "платье-лилии".