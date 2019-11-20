Ей точно 54? Элизабет Херли покорила идеальной фигурой в сияющем платье

Элизабет Херли в свои 54 года не перестает восхищать красотой и цветущим внешним видом. В понедельник, 18 ноября, актриса и бизнесвумен отправилась на гала-вечер, организованный в честь американского миллиардера Леонарда Лаудера. Ивент прошел в Линкольн-центре в Нью-Йорке и собрал множество знаменитостей. Но ярче всех блистала, несомненно, Херли.

Элизабет Херли на торжественном вечере (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

На красную ковровую дорожку она примерила роскошное платье, сплошь состоящее из золотистых пайеток и бисера. Сверкающий наряд с глубоким вырезом и «погонами» из блесток сделал и без того стройную фигуру Элизабет просто совершенной. Дополнили образ золотистые серьги, необычная подвеска на шее, а также черный клатч. Вечерние макияж и прическа завершили изысканный лук.

Элизабет с Леонардом Лаудером, Томом Фордом и гостями вечера (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Элизабет выложила в своем микроблоге массу фото с мероприятия, подписав: «Вечером в @lincolncenter состоялся грандиозный вечер в честь славного Леонарда Лаудера, лауреата премии «Женское лидерство». Леонард – один из моих любимых людей на планете: он рискнул взять меня в свой проект 25 лет назад, когда я была неуклюжей актрисой, которая никогда не моделировала ни одного дня в своей жизни, и дал мне лучшую работу за всю историю. Я благодарна каждый день ему и @esteelaudercompanies. Я потеряла своего отца 23 года назад, и с тех пор Леонард стал для меня, как отец. Долгит лет жизни!».

Поклонники остались в восторге от фото звезды, не уставая недоумевать, как может Элизабет в 54 года выглядеть столь молодо и роскошно.

Поверить, что этой женщине 54, просто невозможно (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Напомним, Элизабет Херли прославилась как актриса, но популярность к ней пришла вместе с подписанием контракта с косметическим гигантом Estée Lauder Companies. После нескольких рекламных кампаний она стала настоящей звездой. Также известности по всему миру помогли Элизабет и отношения с британским актером Хью Грантом.