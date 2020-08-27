Ей точно 47? Хайди Клум в платье-пиджаке похвасталась стройной фигурой и бесконечными ногами

Хайди Клум, которая участвует в съемках телешоу America's Got Talent, регулярно примеряет эффектные образы. Один из последних заставил сеть усомниться, что знаменитой британской модели действительно 47 лет. Такой стройной и молодой выглядела супермодель и телеведущая.

Хайди похвасталась стройной фигурой (видео: instagram.com/heidiklum)

Жена молодого музыканта Тома Каулитца выбрала для нового съемочного дня эффектное платье-пиджак. Сшитое из розовой ткани с блестящими узорами и дополненное черными контрастными манжетами, воротником и карманами, оно выглядело достаточно скромно. Но тот факт, что наряд с внушительным вырезом и был надет на голое тело, сделал образ соблазнительным и горячим. К тому же длина пиджака полной мерой продемонстрировала красоту и длину ног 47-летней красавицы. Образ черные дополнили босоножки на высоких шпильках, массивные черные серьги, высокая укладка и яркий макияж. Клум буквально засыпала сеть кадрами в данном луке.

Хайди выглядит невероятно молодо (фото: instagram.com/heidiklum)

А поклонники поспешили выразить свой восторг от самой Хайди, которой удается оставаться стройной и молодой, несмотря на течение времени и рождение четверых детей. Правда, в этот раз им пришлось довольствоваться лайками – возможность комментировать свои снимки в сети Instagram Хайди по неизвестной причине закрыла. Тем не менее, фото набрали максимальное количество «сердечек».

Хайди в новом образе (фото: instagram.com/heidiklum)

Несколькими днями ранее Клум выложила в сеть и фото со своим любимым мужем. Том и Хайди позируют вместе со своим псом, который примостился посередине. Супруги выглядят довольными и счастливыми. Впрочем, как всегда!

Том и Хайди со своим домашним любимцем (фото: instagram.com/heidiklum)