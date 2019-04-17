Этот манящий взгляд: Настя Каменских соблазнила чувственным фото

Обольстительная Настя Каменских не устает восхищать и будоражить своих поклонников стильными нарядами и "горячими" фотографиями. Ее новая видеоработа - ремикс хита NK Peligroso совместно со звездой реггитона De La Ghetto буквально взорвала сеть и уже набрала более 2 млн просмотров на YouTube. В клипе артистка предстала в весьма откровенных образах и показала один из них на своей страничке в Instagram.

На чувственном фото Настя запечатлена до пояса в платье с открытыми плечами, которое подчеркивает ее аппетитный бюст. Певица касается лица рукой и томно приоткрыла губы, а затемненное освещение добавляет снимку еще больше пикантной атмосферы.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Конечно же, поклонники не смогли пройти мимо подобного фото любимой артистки и засыпали Каменских множеством комплиментов, особо отметив ее секусальный и манящий взгляд.

"Такая сексуальная, красавица"

"Горячая штучка"

"Как всегда огонь"

"Настуня, ну красиво ж, сексуально, гаряче, солодко, притягуюче, аж мурашки по шкірі"

"Дерзкая Настя!"

"Шикарная куколка"

"Во взгляде больше секса, чем на фото с голой попойкакуким"

"Обалденная"

Напомним, ранее Настя Каменских сделала откровенное признание о своей мечте.

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