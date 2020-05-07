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Этого стоило ожидать: названа главная причина, по которой Меган Маркл и принц Гарри переехали в Лос-Анджелес

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.05.2020 - 20:28
Этого стоило ожидать: названа главная причина, по которой Меган Маркл и принц Гарри переехали в Лос-Анджелес
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Пара ищет идеальное место жительства

Принц Гарри и Меган Маркл, которые не так давно отказались выполнять обязанности членов королевской семьи и перебрались в Канаду, вновь решили сменить место жительства. По слухам, после 2-х месяцев пребывания в Ванкувере знаменитая чета собиралась вернуться на родину Меган, в Калифорнию, чтобы остаться там на все лето. Но из-за вспышки коронавируса планы супругов поменялись, заставив их ускориться.

Этого стоило ожидать: названа главная причина, по которой Меган Маркл и принц Гарри переехали в Лос-Анджелес

Меган намерена вернуться в кино (фото: instagram.com/sussexroyal)

Но есть у такого решения и другая причина, как уверяют источники, приближенные к паре. Так, сменить свое уединенное поместье на шумный Голливуд пара решила во многом из-за Меган. Согласно информации западной прессы, Меган была «движущей силой», стоящей за переездом. Маркл, которая до замужества активно занималась актерской карьерой, по сообщениям, хочет вернуться к профессиональной деятельности. Так, якобы Маркл работает над документальным фильмом с Опрой Уинфри. Эта работа позволит бывшей герцогине также поддержать благотворительную акцию. В планах Меган и масса других проектов.

Этого стоило ожидать: названа главная причина, по которой Меган Маркл и принц Гарри переехали в Лос-Анджелес

Пара актисно занимается благотворительностью (фото: instagram.com/sussexroyal)

Также Меган Маркл и принц Гарри сосредоточили свое внимание на усилиях по оказанию помощи COVID-19. Они выделили 90 000 фунтов стерлингов (112 000 долларов США) в Feeding Britain – организацию, которая предоставляет продовольствие людям, живущим в бедности в Великобритании. Президентом благотворительной организации стал Архиепископ Кентерберийский.

«Герцог и герцогиня недавно смогли поговорить с архиепископом и были тронуты, услышав все о работе, которую Feeding Britain делала, чтобы поддержать людей во время COVID-19, – сказал представитель пары. – У них особенно приятные воспоминания об их посещении супермаркета граждан в Беркенхеде, особенно о щедрости и сострадании всех, кто работает там, чтобы помогать другим. Они рады, что эти деньги были пожертвованы на такое большое дело».

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Новости Украины Меган Марклпринц Гарри
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