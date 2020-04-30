Это вообще законно? Смелая Оля Полякова обнажила грудь и засветила идеальный пресс

Оля Полякова на карантине не расслабляется – она ежедневно занимается спортом и транслирует тренировки в прямом эфире, чтобы каждый желающий мог приобщиться и сделать комплекс упражнений со звездой и ее тренером. Но это не мешает ей вкусно готовить и питаться сытно и разнообразно. Часто компанию "Суперблондинке" во время тренировок составляет ее старшая дочь Маша. Конечно же, усилия звезды не проходят даром, и она может похвастаться точеными формами. Так Оля и сделала, причем весьма пикантно, вызвав общественный резонанс.

"Королева ночи" разместила горячее фото из ванной комнаты. На селфи в зеркальном отражении можно детально рассмотреть тело звезды. Она подкатала шорты так, чтобы в кадр попал стальной пресс и упругие бедра, а также приподняла майку, частично обнажив грудь.

"Вот так с помощью блинов, пицц, пасок, и каждодневных тренировок, можно выглядеть! Давайте со мной!" - предложила Оля в подписи к жаркому и мотивирующему кадру.

Всего за час откровенное фото набрало около 60 000 просмотров и более 1 000 комментариев. Не только поклонники певицы, но и ее звездные друзья пришли в нескрываемый восторг от форм "Королевы ночи".

"Ненавижу", - в шутку написала ей Маша Ефросинина, намекнув на завидные стройные формы. "Оля! Ты -Богиня!" - оставила комментарий дизайнер Катя Сильченко. "Издеваешься" - констатировала Анастасия Кумейко, диджей и экс-участница группы Nikita.

Це взагалі законно,так виглядати

Фигура божественна

Ну секси, что тут сказать

Смело

Супер

Оля, ты как всегда бомба

Оля, молодец

Красотка

Крутая

Шикарно

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Оля Полякова поделилась пикантными рассказами из жизни.