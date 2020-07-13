Это было волшебно: Дмитрий Комаров очаровал спонтанным путешествием с женой на Прикарпатье

Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко на карантине получили возможность больше времени проводить вместе, и с удовольствием воспользовались такой возможностью! Пара не удержалась от соблазна попутешествовать, правда, в пределах Украины, но поездки были приятными и спонтанными – сначала полет в Одессу на день рождение ведущего, а сейчас – на Прикарпатье, где влюбленные получили массу эмоций.

Телепутешественник рассказал, как внезапно очутился в атмосферном Львове и посетил колоритную Коломые вместе с женой.

"Пятница. Я встал в 5, в 10-30 мы закончили снимать социальные ролики и пошел мой обычный рабочий день - с десятками переговоров, конференций, монтажом программ. В 19-00 я был на работе и уезжать не планировал. Телевизионщику трудно делить жизнь на рабочие и выходные дни - у нас воскресенья зачастую мало чем отличаются от четвергов", - приоткрыл завесу тайны над телевизионной кухней и своим распорядком дня ведущий.

Дмитрий и Александра спонтанно отправились на Прикарпатье (фото: instagram.com/komarovmir)

Дмитрий наметил собственные планы, но их прервало сообщение на телефоне от знакомого пилота, который предложил ему приехать в Коломыю на авиаслет, причем на сборы у путешественника было не так много времени, поэтому в пути на авто предстояло провести 8-10 часов.

Дмитрий Комаров по дороге в Коломыю заскочил во Львов (фото: instagram.com/komarovmir)

"А еще надо еще жену предупредить. 5-7 минут работы с картой, быстрые размышления, и вот решение готово: разбиваем дорогу в Карпаты на 2 части: ночью едем во Львов, немного спим, немного гуляем. И успеваем на вечернюю часть слета в Коломыю, чтобы полетать над горами. Я позвонил жене и сказал: "Хочешь сейчас во Львов?" Ночью мы выехали", - продолжил рассказ ведущий.

Дмитрий Комаров насладился непрдолжительной прогулкой по Львову (фото: instagram.com/komarovmir)

Дмитрий признался, что обожает Львов. Вместе с Александрой они погуляли по городу несколько часов. "Это было волшебно. Город с невероятной атмосферой. Я десятки раз был во Львове, но в этот раз жена открыла для меня "огненный кофе" в шахте. Фантастика!" - рассказал о своей туристической находке ведущий.

Александра открыла для мужа атмосферное заведение во Львове (фото: instagram.com/komarovmir)

"А потом была Коломыя, друзья-пилоты, невероятные полеты на закате в горах, Говерла в облаках, вкусная гуцульская еда. Спонтанность. Экспромты. Принцип действовать сегодня и сейчас, а не "с понедельника" - этому меня учит моя работа, ставшая стилем жизни. Времени не много – вне зависимости от того, 18 вам лет или 80. Время – ресурс, который невозможно восполнить и вернуть. Цените его. Используйте. Не упускайте", - посоветовал Дмитрий поклонникам, вдохновляя их собственным примером.

Дмитрий и Александра насыщенно провели время в Коломые (фото: instagram.com/komarovmir)

Напомним, что ранее Дмитрий Комаров с женой показали, как провели самую загадочную ночь в году – на праздник Ивана Купала, ведущий также показал дачные будни и похвалился кулинарным мастерством жены Александры Кучеренко.