"Это не ваши ноги": фанаты "спалили" Седокову на курьезном использовании Photoshop

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Фанаты считают, что девушка использовала фоторедактор для создания рельефности мышц

Известная украинская артистка Анна Седокова, которая активно выступает с концертами по всей России, недавно опубликовала снимок в купальнике. Несмотря на то, что девушка часто публикует фотографии с пляжа, этот снимок стал особенным, по мнению фанатов. На нем девушка запечатлена в воздухе и демонстрирует сильное рельефное тело. Фотография опубликована на странице поп-звезды в Instagram.

"Параноики взвешивают реальность на более чувствительных весах. Тонино Бенаквиста", – поделилась Седокова философской цитатой в подписи к снимку.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Фанаты восхитились фигурой артистки.

"Какая вы умница", "Очень повезло с телом", "Ого!!! Какая фигура!!!!", "Какая вы) еще и мамочка! Шикарно выглядите! Оставайтесь такой же искренней", "Вот это рельеф", "Когда Седокова успела так накачаться?", — пишут в комментариях.

Некоторые отметили, что Седокова злоупотребляет фоторедакторами.

"По-моему это не ваши ноги. На других фото обычные пухленькие ножки, а тут прям мышцы фитнес-бикинистки", "Ух ты как красиво нарисовали", "На руки для правдоподобности тоже нужно было мышцы дорисовать. Как никак руками держитесь, они по идее сильнее должны быть выражены. Ну а вообще зачем дорисовывать эти мышцы", — пишут фанаты.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Ранее Седокова ответила на критику своих фото в купальнике.

Напомним, что украинскую певицу раскритиковали за слишком откровенные фото.

Видео: (video.rbc.ua)