Это точно ее дети? Алессандра Амбросио похвасталась точеной фигурой на фото с сыном и дочкой

Алессандра Амбросио продолжает покорять сеть своей безупречной фигурой и молодым внешним видом. В этот раз звезда сделала подборку фото вместе с обоими детьми – Аней Луизой и Ноа. 38-летняя модель опубликовала серию фото в своих сториз, где показала, как весело они проводят карантин. Так, свободное время дружная семья посвящает купанию в бассейне.

Модель с детьми на карантине (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Бразильская супермодель выбрала для бассейна и загара весьма ожидаемо купальник собственной марки GAL Floripa. В этот раз – темно-синий, на тонких бретеях, с кулиской. Он подчеркнул все лучшие стороны фигуры вечно юной модели: железный пресс, точеные руки и ноги, а также пышную грудь. Дополнили образ «горячей мамочки» несколько подвесок, браслеты и мелкие серьги. Волосы она собрала в высокий пучок, а после распустила по плечам. Аня Луиза, которая уже набирает обороты по популярности в сети, надела яркий сплошной купальник с черно-желтым принтом.

Алссандра с дочерью (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Все снимки и видео Алессанда подписала в духе «Оставайтесь дома», призывая фанатов придерживаться правильного распорядка. А также «Я люблю моих малышей». Она показала несколько кадров, где позирует с детьми и собакой, а также сама. Выглядит знойная красотка столь роскошно, что ее вполне можно принять за старшую сестру Ани луизы и Ноа. Этот факт не раз отмечали подписчики бывшего «ангела» Victoria's Secret. Хвалить красоту и безупречный внешний вид модели – любимое занятие фолловеров. Также Алессандра показала, что такая форма – вовсе не результат диет. Так, на одном из снимков девушка держит в руках кусок пирога, который, по всей видимости, испекла сама.

Модель не отказывает себе в десертах (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Интересно, что в этот раз в сториз Алессадры отсутствует ее бойфренд – итальянский бизнесмен Николо Одди. По всей видимости, его не было дома. Так как обычно Амбросио не упускает случая показать пару романтичных кадров со своим возлюбленным.