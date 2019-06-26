Вот это тело! Новый "ангел" Victoria's Secret предстала в жаркой пляжной фотосессии полностью обнаженной

Барбара Палвин – одна из немногих моделей, кому удалось стать "ангелом" Victoria's Secret при довольно внушительных параметрах. Более того – именно тренд на пышнотелых красоток и вывел 25-летнюю венгерскую топ-модель в такие желанные ряды крылатых созданий. Она присоединилась к бельевому магнату еще в марте этого года и с тех пор успела принять участие во многих откровенных фотосессиях. К слову, контракт не запрещает девушкам работать с другими марками, главное правило – согласовать участие с представителями Victoria's Secret.

Модель позирует для спортивного журнала (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

А уж работа на глянцевые издания и вовсе только на руку как модели, так и знаменитому бренду. Недавно Барбара стала героиней новой съемки для Sports Illustrated Swimsuit. Этот американский спортивный журнал регулярно устраивает фотосессии с самыми красивыми женщинами планеты. Разумеется, Барбара не могла не попасть на его страницы. Звезда уже не раз появлялась в нем: фото в весьма откровенных нарядах и позах постоянно попадают в сеть. Но в этот раз продюсеры съемок пошли дальше, сняв Барбару полностью обнаженной.

Барбара в новой съемке (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Палвин позировала известному фешн-фотграфу Джеймсу Макари. Из вещей на девушке была только живописная широкополая шляпка, состоящая из переплетенных зеленых листьев. Она присела на берегу, прикрыв грудь руками. Роскошное тело, сплошь покрытое мокрым морским песком, загар, подчеркивающий голубые глаза девушки, и макияж сделавший ее и без того миловидное лицо просто безупречным – все это просто свело с ума поклонников красотки. Они вмиг засыпали Барбару восхищенными комментариями и просьбами ничего не менять в фигуре.

Барбара сумела построить успешную карьеру даже при нестандартных параметрах (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

К слову, сама Барбара одно время очень сильно переживала по поводу лишнего веса. По словам девушки, ей нелегко дается работа над телом и над каждым ненужным килограммом приходится упорно трудиться. К тому же, чтобы достичь таких результатов, какие она имеет сейчас, она разработала целую систему. И она касается не только спорта. Так, для красоты Барбаре необходимо душевное равновесие, сон не менее 8 часов, а также много воды в течение дня.