Это суперсила: Настя Каменских поразила молниеносной сменой имиджа

На карантине у Насти Каменских было больше свободного времени и она освоила технику создания веселых коротких видео, которыми теперь регулярно балует поклонников в Instagram. Так, в новом ролике певица поразила удивительным и очень быстрым перевоплощением.

Сначала Настя появилась перед камерой в растрепанном домашнем образе - растянутой футболке и без макияжа, ее волосы собраны в небрежный пучок, а на голове крупные очки. Однако через секунду происходит поразительное превращение в сексапильную красотку!

На этот раз Каменских предстала в сверкающем облегающем платье с поясом-корсетом. Изменилась и прическа звезды - теперь она поражает прямыми волосами, стрижкой каре и челкой! Дополняет эффектный лук яркий макияж с кокетливыми стрелками и дерзкий взгляд.

"Я бы хотела, чтобы так происходило в реальной жизни. Мне кажется, это та суперсила, которой хотят обладать все взрослые девочки. Согласны?" - прокомментировала ролик Настя.

Фанаты оценили эффектный трюк певицы и засыпали ее комплиментами в комментариях.

Красива в любом образе)

Вам очень идёт

Красоточка!

С челкой крутая

С челкой секси!

Класс перевоплощение!

Бомбическая

Шикарно Вам идет такой имидж!

Какая вы классная! Красотка

Настя вы просто красотка

На себе не схожа але дуже красива

Очень сексуальная

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Потап и Настя Каменских очаровали счастьем в самом сердце Киева - звездная пара прогулялась по улочкам города.

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