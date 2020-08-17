Это суперсила: Настя Каменских поразила молниеносной сменой имиджа

Певица предстала на видео со стрижкой каре и челкой
На карантине у Насти Каменских было больше свободного времени и она освоила технику создания веселых коротких видео, которыми теперь регулярно балует поклонников в Instagram. Так, в новом ролике певица поразила удивительным и очень быстрым перевоплощением.
Сначала Настя появилась перед камерой в растрепанном домашнем образе - растянутой футболке и без макияжа, ее волосы собраны в небрежный пучок, а на голове крупные очки. Однако через секунду происходит поразительное превращение в сексапильную красотку!
На этот раз Каменских предстала в сверкающем облегающем платье с поясом-корсетом. Изменилась и прическа звезды - теперь она поражает прямыми волосами, стрижкой каре и челкой! Дополняет эффектный лук яркий макияж с кокетливыми стрелками и дерзкий взгляд.
"Я бы хотела, чтобы так происходило в реальной жизни. Мне кажется, это та суперсила, которой хотят обладать все взрослые девочки. Согласны?" - прокомментировала ролик Настя.
Фанаты оценили эффектный трюк певицы и засыпали ее комплиментами в комментариях.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Потап и Настя Каменских очаровали счастьем в самом сердце Киева - звездная пара прогулялась по улочкам города.
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