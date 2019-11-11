Это просто! 44-летняя Ева Лонгория раскрыла свой главный секрет красоты

Ева Лонгория относится к тому типу женщин, реальный возраст которых совершенно не соответствует «картинке». Актриса, которая в марте отметила 44-летие, выглядит невероятно молодо и свежо, что демонстрируют ее многочисленные выходы на красные дорожки. Только за последние пару дней на ее странице появились фото в разных образах. Ева примерила платья разных фасонов и стилей, каждое из которых смотрелось на ней просто превосходно.

Ева все хорошеет (фото: instagram.com/evalongoria)

Образы она подобрала для мероприятия COCO at the Hollywood Bowl, концерта, который прошел в Лос-Анджелесе пару дней назад. На сцену звезда вышла в желтом облегающем платье с необычными полупрозрачными рукавами, которое подчеркнуло, как стройна и прекрасна Ева. Дополнили образ массивные серьги с разноцветными цветами и яркий макияж.

Ева в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/evalongoria)

Благодаря второму образу она превратилась в сказочную принцессу. Ева надела кирпично-красное платье с пышной юбкой и внушительным V-образным вырезом, который оголил грудь и подчеркнул хрупкость горячей красотки. В дополнение к нему она сделала яркий макияж с алыми губами, а также укладку-волну в духе старого Голливуда. В подписи к кадрам, которые она показала в своем микроблоге, она поблагодарила участников и организаторов ивента. А также добавила интересный факт из своей жизни, сопроводив его забавным роликом.

Ева может спать где угодно (видео: instagram.com/evalongoria)

Так, Ева лежит на полу в роскошном платье, подложив руку под голову, и... спит. «Я могу вздремнуть где угодно. Это талант», – добавила она юморную подпись. Шутки шутками, но Лонгория не раз признавалась, что здоровый сон и способность использовать каждую свободную минутку для него – первый и главный секрет красоты, который работает всегда. Глядя на актрису, которая уже много лет восхищает поклонников по всему миру молодостью и красотой, ей охотно веришь! Так что берем на заметку.