Вот это пресс: Холостяк-10 Макс Михайлюк блеснул роскошным телом на фото топлес

Уже в эту пятницу, 29 мая, многомиллионная армия поклонников шоу Холостяк-10 наконец узнает главную интригу об отношениях Макса и Даши после проекта. Напомним, что главный герой шоу, украинский пилот Макс Михайлюк после 12 недель общения с девушками сделал предложение только одной. Его избранницей стала Даша Ульянова. Однако до сих пор неизвестно, как сложились их отношения после того, как шоу закончилось и камеры были выключены. В сети уже ходят слухи, что Михайлюк встречается с другой девушкой. Все точки над «і» будут расставлены во время долгожданного пост-шоу Холостяк-10 на СТБ 29 мая.

Тем временем победители проекта, как могут, скрывают свои отношения. И это получается у них очень хорошо. Еще ни разу Макс и Даша не дали и намека о своем романе на страничках в соцсетях. Зато участники шоу теперь могут свободно делиться с фолловерами подробностями своей жизни.

К примеру, Макс Михайлюк смог вернуться к активным тренировкам. Во время проекта мужчина неоднократно акцентировал внимание на том, что без спорта свою жизнь не представляет. И ему была важна девушка, которая бы разделяла его стиль жизни. К слову, Ульянова – бывшая гимнастка.

Сомневаться в словах Макса не приходится. На днях Холостяк-10 опубликовал на своей инстаграм-страничке серию фото из спортзала. В кадре мужчина позирует с оголенным торсом. Поэтому можно рассмотреть его стальные кубики пресса.

«В здоровом теле здоровый дух! Всем спорт друзья!)» - так лаконично подписал серию фото Макс.

Кстати, ранее в сети появился фрагмент видео с тренировки Макса. Так что можно рассмотерть, как холостяк приводит себя в форму.

Поклонницы Михайлюка пришли в восторг от его новых фото и поспешили засыпать своего любимчика восторженными комментариями:

Макс, вижу что карантин пошёл тебе на пользу, на проекте не было времени тренироваться, а я знаю как тебе важно тренироваться! Ты полностью восстановил свою спортивную форму! Люблю!

Ниче се решёточка у тебя на животе!

Какие красивые парни!

Вот почему подписчики растут посекундно)))

Доска почета крутых пацЫков)

Так держать!!! Вы крутые!

Спорт - это всегда здорово, особенно когда в удовольствие

Вот она - красота спортивного тела!

Кто круче, даже не скажешь. Красавцы

Напомним, ранее Холостяк-9 Никита Добрынин поделился глубокими мыслями о карантине.