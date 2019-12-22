Вот это поворот: Елена Кравец выступила "наставницей" Кухар

Екатерина Кухар продемонстрировала яркие фото с Кравец
Екатерина Кухар показала совместные фото с одной из звезд "Квартала 95" Еленой Кравец. Судя по снимкам, выступление выдалось довольно интересным, так как Елена держит за ногу украинскую балерину и некоторые фото получились очень пикантными.
"Женщины правят миром... Правда же?" - написала Кухар под снимками.
Как мы уже писали ранее, в эфире "1+1" вышел первый предпраздничный выпуск проекта "Женский Квартал". В шоу было немало ярких номеров на тему семейных отношений, а также миниатюр с привлечением известных персон. В одной из них приняла участие знаменитая украинская балерина Екатерина Кухар.
По сюжету номера, героиня Елены Кравец пригласит ее к станку, чтобы та продемонстрировала свои хореографические способности и даже растяжку.
"На самом деле сильная": Елена Кравец рассказала о ценных жизненных уроках
Елена Кравец стала "наставницей" Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Поклонники украинской балерины по-разному отреагировали на яркие снимки.
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