Вот это перевоплощение! Леся Никитюк с экстремальным макияжем озадачила поклонников

Леся Никитюк не дает своей многотысячной армии поклонников в Instagram заскучать – она делится с ними фотоотчетами. На свежем снимке Леди Ле предстала перед поклонниками с экстравагантным макияжем глаз. Такой ведущую они еще не видели! Она создала фотоколлаж, на котром показала лицо до нанисения мейкапа и с гримом.

Леди Ле предложила подписчикам угадать, на кого она похожа на втором кадре и даже представила варианты. Так, макияж был выполнен в жолто-коричневых тонах, а на руке у теледивы поклонники заметили рунические символы.

Подпись к снимку Леся сделала в свойственной ей оригинальной и юморной манере. "Як думаєте хто я?

Варіанти :

1. Відьмачка

2. Магура

3. Алкашка", - поинтересовалась она.

Леся Никитюк показала бэкстейдж со съемок (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях пользователи сети выдвинули собственные предположения.

Малифисента

Могущественная дева-птица

Ведьмачка

Без макияжа красивее

Лисичка

Відьмачка. Руны на руке не просто так

Магура. Грим такой прям мифический

Красотка на обоих фото

Ото перевоплощение

Мавка

Скриншот комментариев

Позже ведущая раскрыла интригу и показала готовый и обработанный фотопостер.

"Розказую хто я. Протягом зйомок lemarshrutka_official мене так надихнули Карпати, що я пішла "во все тяжкие" і вирішила перетворитися в Магуру! Всі знають хто така Мавка, а от про Магуру майже ніхто, судячи з попереднього поста! Магура — донька громовержця Перуна, хмарна діва — прекрасна, крилата, войовнича. Магура схожа на скандинавську валькірію. Серце її навіки віддане ратникам, богатирям. На полі битви Магура підбадьорює тих, хто б’ється войовничими криками.... Ну прям як я. Десь приблизно таких персонажів я б хотіла зіграти в кіно... якщо в мене в підписниках є режисери...То вам для натхнення і нових ідей", - пояснила она.

Леся Никитюк предстала в образе дочери Перуна (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала оригинальные фото в неординарной компании и предложила выбрать свой лучший лук.