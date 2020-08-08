Вот это перевоплощение! Леся Никитюк с экстремальным макияжем озадачила поклонников

Ведущая показала фотопостер в мифическом образе
Леся Никитюк не дает своей многотысячной армии поклонников в Instagram заскучать – она делится с ними фотоотчетами. На свежем снимке Леди Ле предстала перед поклонниками с экстравагантным макияжем глаз. Такой ведущую они еще не видели! Она создала фотоколлаж, на котром показала лицо до нанисения мейкапа и с гримом.
Леди Ле предложила подписчикам угадать, на кого она похожа на втором кадре и даже представила варианты. Так, макияж был выполнен в жолто-коричневых тонах, а на руке у теледивы поклонники заметили рунические символы.
Подпись к снимку Леся сделала в свойственной ей оригинальной и юморной манере. "Як думаєте хто я?
Варіанти :
1. Відьмачка
2. Магура
3. Алкашка", - поинтересовалась она.
Леся Никитюк показала бэкстейдж со съемок (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
В комментариях пользователи сети выдвинули собственные предположения.
Скриншот комментариев
Позже ведущая раскрыла интригу и показала готовый и обработанный фотопостер.
"Розказую хто я. Протягом зйомок lemarshrutka_official мене так надихнули Карпати, що я пішла "во все тяжкие" і вирішила перетворитися в Магуру! Всі знають хто така Мавка, а от про Магуру майже ніхто, судячи з попереднього поста! Магура — донька громовержця Перуна, хмарна діва — прекрасна, крилата, войовнича. Магура схожа на скандинавську валькірію. Серце її навіки віддане ратникам, богатирям. На полі битви Магура підбадьорює тих, хто б’ється войовничими криками.... Ну прям як я. Десь приблизно таких персонажів я б хотіла зіграти в кіно... якщо в мене в підписниках є режисери...То вам для натхнення і нових ідей", - пояснила она.
Леся Никитюк предстала в образе дочери Перуна (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что ранее Леся Никитюк показала оригинальные фото в неординарной компании и предложила выбрать свой лучший лук.