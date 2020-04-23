Это огонь: Олег Винник неожиданно исполнил "Шлепки" Поляковой в стиле хард-рок (видео)

Артист №1 показал, как проходят его саундчеки
Олег Винник в период карантина решил поднять настроение не только поклонникам, но и коллегам по сцене. На своей странице в Instagram певец опубликовал видео, в котором показал, что происходит в концертном зале до прихода зрителей. В сопровождение музыкантов артист исполнил отрывок из песни «Шлепки» Оли Поляковой, виртуозно соединив его со строками знаменитой арии Ленского из оперы “Евгений Онегин”. В аранжировке Винника композиции зазвучали в стиле хард-рок.
«Всем нам сейчас хочется позитива. И я решил поднять настроение не только моим зрителям, но и коллегам. Во время недавнего тура мы записали несколько музыкальных импровизаций. Смотрите первую прямо сейчас. Жду ваших улыбок, желаю всем нам здоровья и вдохновения!», - подписал ролик Олег. А также добавил: «Продолжение следует...», намекнув на возможные другие кавера.
Подписчики одобрили идею музыканта, оценив качественное звучание, живое исполнение, харизму и юмор певца. А также начали писать в комментариях, чьи треки они еще хотели бы услышать в интерпретации Олега Винника.
Отреагировала и сама Королева ночи:
- Аааааааааааа!!!! Серьезно? Ну это огонь! – написала Оля Полякова.