"Это огонь!" Дорофеева удивила необычным платьем

Звезда в преддверии Нового года вообразила себя подарком
Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева часто радует поклонников своими необычными образами. На этот раз звезда выложила на свою страничку в Instagram фото, на котором она позирует в образе подарка.
29-летняя Надя стоит на фоне по-новогоднему украшенной красной локации, ее окружают огромные елочные игрушки.
Сама Дорофеева наряжена в алое мини-платье, на талии широкая лента, переходящая в большой бант на спине. Волосы уложены в аккуратные локоны. Дополнили образ белые праздничные босоножки.
"Получать подарок или дарить (смайл сердца)? Я однозначно (смайл сердца)", - призналась знаменитость, имея ввиду, что больше предпочитает сама делать сюрпризы.
Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Фанаты звезды оценили ее кадр, а также предположили, что Надя Дорофеева готовит необычный проект для них:
Скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva
Скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva
Напомним, ранее Надя Дорофеева сделала неожиданное признание по поводу своей сольной карьеры.