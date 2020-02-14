Вот это ноги! 50-летняя Дженнифер Лопес показала совершенное тело в леопардовом костюме

Дженнифер Лопес объявила о новой коллаборации. Певица, как и Ева Лонгория, разработала линию обуви. Об этом популярная артистка сообщила на своей странице в Instagram. "Я очень рада объявить о выпуске JLO JENNIFER LOPEZ, моей новой коллекции обуви, разработанной мной и продаваемой только на @DSW. Зайдите и зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки первыми", – зазывает поклонников певица.

Певица в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Не меньше внимания, чем новость об обуви, привлекла сама съемка. А вернее – 50-летняя Дженнифер, которая позирует в соблазнительном костюме – трусиках и куртке леопардовой расцветки. Дополнили образ туфли из новой коллекции, а также крупные кольца-серьги. Макияж Дженнифер сделали выразительным, а волосы зачесали в гладкую укладку. Стройные ноги, тонкая талия, молодой овал лица – Лопес выглядит привлекательной и соблазнительной. Что тут же принялись писать ей фолловеры в комментариях.

Дженнифер выглядит просто роскошно в свои 50 (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, Лопес – одна из самых больших любительниц откровенных образов, которая не упускает случая показать свое роскошное тело. На недавней вечеринке в честь "Оскара" 2020 она блистала в зеленом платье, расшитом пайетками, и просто покорила всех присутствующих. Певица надела роскошное зеленое платье в пол, на тонких бретельках, с глубоким декольте, высоким разрезом по ноге и соблазнительным вырезом на бедре. Наряд подчеркнул стройные ноги Лопес, пышные бедра и ее роскошную грудь. Выглядела Дженнифер необычайно привлекательно, буквально затмив на афтепати других знаменитостей.

Певица на "Оскаре" 2020 (фото: instagram.com/jlo)

К слову, такая форма – не просто результат хорошей наследственности. Дженнифер не раз признавалась, что она серьезно относится к питанию, контролируя все, что ест в течение дня. А также все свободное время "пропадает" на тренировках. Что ж, результат того явно стоит!