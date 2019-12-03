Это невозможно утаить: Регина Тодоренко похвасталась важным достижением сына

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями почти год назад - 5 декабря телеведущая родила сыночка Михаила, которого в кругу семьи ласково называют Майклом. Пара не очень часто показывает фото малыша, однако с удовольствием делится новостями из своей семейной жизни и откровенно рассказывает о трудностях совмещения карьеры с материнством и отцовством. Регине очень помогает ее мама, также ей пришлось нанять няню, хотя изначально она была против этого. При этом ведущая старается как можно больше времени проводить с ребенком и активно занимается его развитием.

Сейчас в их жизни произошло важное событие - Майкл сделал свои первые шаги! Конечно же, Тодоренко не смогла не поделиться таким достижением сына и своей радостью. Она отметила, что он сделал это еще до первого дня рождения - малышу исполнится годик 5-го декабря.

К первому шагу малыша подготовила детский массажист. Собственно, именно ее Регина оповестила о случившемся в первую очередь и поделилась скрином их переписки в сети.

"Это невозможно утаить! Топалов Майкл пошел! Ликуем тут! И можем ставить "галочку" – ходить в год", — похвасталась гордая мама.

Фото: Регина Тодоренко похвасталась достижением сына (instagram.com/reginatodorenko)

Отметим, что Тодоренко не стала засиживаться в декрете и вернулась к работе через несколько месяцев после рождения первенца. Сейчас она занимается сразу несколькими проектами одновременно - ведет передачу "Регина+1", а также у нее есть свое собственное авторское шоу "Пятница с Региной". При этом девушка успевает путешествовать и очень быстро вернула себе стройную фигуру.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Ее муж Влад Топалов ежедневно готов восторгаться энергичной женой и делать для нее комплименты. "Я восхищаюсь ею КАЖДЫЙ день. Я засыпаю - она еще занимается делами, я просыпаюсь - она уже с сыном. Поэтому, я ее фотографирую всегда и везде. Ведь наша мама самая красивая ВСЕГДА!" - пишет музыкант.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что ранее Влад Топалов умилил душевным фото жены Регины Тодоренко с маленьким сыном Михаилом.