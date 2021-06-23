Это наша природа: Мишина в купальнике сделала откровенное признание

Мишина позировала на яхте в черно-белом купальнике с высокой талией и массивных солнцезащитных очках.

Артистка отметила, что ей нелегко дается просто получать удовольствие, но она старается это исправить.

"Кайфовать! Только недавно я по-настоящему осознала, что это на самом деле не так уж и легко. Но это и есть наша природа. Понять это сложно, это нужно прочувствовать. Последнее время я стараюсь уделять внимание тому, чего хочу, а не тому, что надо. Я так много работала над улучшениями всего в своей жизни и в какой-то момент осознала, что просто разучилась наслаждаться. Но внутри каждой женщины есть Богиня, которая знает для чего она здесь. И моя начала бунтовать и напомнила мне о чем моя женская суть, моя природа", - откровенно поделилась Ксения.

Ксения Мишина восхитила формами в купальнике и мудрыми мыслями (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса рассказала о своих планах и стремлениях, которые намерена воплотить в жизнь.

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"Я хочу раскрыть свою чувствительность на максимум, хочу получать удовольствие от всего, что вижу, чувствую, создаю. Хочу быть в каждом моменте и смаковать те вкусы, которые присутствуют в моем коктейле. Пусть там будет и горчинка и перчинка. А как говорится: чего хочет женщина, того хочет Бог! Так что я верю, все будет именно так!" - заявила первая украинская "Холостячка".

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Подписчики поддержали Мишину и не оставили ее без комплиментов.