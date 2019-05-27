"Это моя душа": дива Монро сделала трогательное признание

Эпатажная артистка рассказала о своих чувствах к любимому городу
В воскресенье, 26 мая, отмечался День Киева и многие знаменитости воспользовались поводом, чтобы рассказать о том, что для них значит этот город. В их числе оказалась и украинская травести-дива Монро, которая умилила поклонников трогательным признанием "любимому мужчине".
На своей странице в Instagram эпатажная артистка опубликовала позитивный снимок, на котором она в джинсах и черной кожаной куртке запечатлена на Крещатике. Она отметила, что для нее Киев - ее душа, а также настоящий антидепрессант.
"Я родилась в Киеве! И не представляю пока что мою жизнь где-то в другом месте, как бы не было свободно и удобно. Киев - это моя душа, моя точка сборки и мой антидепрессант! Вы спрашиваете, как я борюсь с хандрой и апатией? Да просто, иду из центра города пешком домой. Могу идти час, полтора, два...с перерывами и остановками на кофе с булочкой, или пошарахаться бездумно по косметическому, купив себе двадцатый розовый блеск для губ, Или в галерею зайду поглазеть на странное искусство...я иду, слушаю музыку, смотрю на фасады домов, вывески, на афиши ближайших концертов, на снующих, суетливых людей, на скучающих пенсионеров на остановках, и чувствую, как боль, грусть и обида отпускают... Я не всегда такая жизнерадостная и веселая, нееет, что вы.
Спросите Графиню, Она расскажет, что более занудного, бурчащего пессимиста с манией величия еще нужно поискать. Поэтому знает, что, когда я подозрительно молчаливая, лучше меня не трогать и ждать, когда ветер переменится.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Эти длинные прогулки по улицам любимого города обладают таким исцеляющим эффектом, что домой я возвращаюсь, словно побывала на тренинге у самого мотивирующего тренера! И снова хочется жить, надеяться и верить. Спасибо маме и папе, что выбрали этот город, когда заканчивали вуз. Спасибо, что остались здесь и родили Меня. Спасибо Киеву, что всегда оберегал и отвечал мне взаимностью. Вместе мы переживаем лучшие года жизни, и я надеюсь большинство людей, которые приезжают сюда за новым счастьем, полюбят тебя также, как люблю я и миллионы киевлян. С праздником, мой любимый мужчина! Урааа", - искренне поделилась шоувумен.
Подписчики Монро оставили множество растроганных отзывов и присоединились к поздравлениям.
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