Это людей не касается: ANNA MARIA вспомнили о патриотизме и скандале на Нацотборе на Евровидение

Украинский дуэт ANNA MARIA оказался в эпицентре скандала во время Нацотбора на на Евровидение 2019, когда сестры-певицы не смогли четко ответить на вопрос, чей же Крым. Масло в огонь и подило то, что родители артисток сотрудничали с оккупационной властью аннексированного полуострова. А мать Анны и Марии Опанасюк даже занимала госсударственную должность. Певицы рассказала об отношении к скандалу вокруг своих имен и как это отразилось на их родных.

"Людей в очередной раз столкнули и рассорили. А кто выиграл от этого? Никто. Никто не поехал на "Евровидение". Для нас немыслимо, что на музыкальном конкурсе, в прямом эфире начинают, как на комсомольском собрании, разбирать твои личные вопросы, семейные! Извините, это очевидно! Это не касается людей!" - заявили артистки.

После скандала на Нацотборе певицы боялись вступать. Когда все же решились выйти на сцену, зрители поддержали их длительными аплодисментами. Артистки заявили, что свою поддержку в личных сообщениях выказали и коллеги, но публично побоялись озвучить свою позицию.

Также стало известно как родители сестер Опанасюк отреагировли на скандал с дочками.

"Родители переживали. Они звонили нам каждый день и поддерживали. Нам показалось, что родители постарели за этот период. Это было очень сложно. Как и любые родители за своих детей переживали. Они говорили: "Вы же знаете какие вы. Вы должны в первую очередь перед собой, перед Богом быть чистыми. Время расставит все по своим местам", - вспомнили о реакции родных Анна и Мария.

Анна и Мария Опанасюк высказались о громком скандале на Нацотборе в 2019 году

Певицы также пояснили, что для них означет патриотизм и любовь к Родине.

"Для нас патриотизм, любовь к своей стране и к людям проявляется не в каких-то лозунгах, в каких-то словах. Не в том, надел ли человек вышиванку, спел ли гимн. Это все не показуха. Это проявляется в делах, в действиях. Покажи, что ты сделал, что ты продолжаешь делать. Если проанализовать нашу жизнь, деятельность – все становится понятно", - заявили они.